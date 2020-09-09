الجزائر بإمكانها اللجوء إلى محكمة لاهاي

* المستشار نبيل جمعة: الاتفاقية ساهمت في تهريب الأموال إلى الخارج

* الجزائر تمتلك حوافز بعد خروج ترامب من اتفاقية التجارة

أكد المستشار الدولي في مجال البنوك نبيل جمعة ،أن الطلب الشفهي الذي قدمته الجزائر للاتحاد الأوروبي من أجل تأجيل دخول اتفاق منطقة التجارة الحرة لا يمكنه إلغاء الاتفاق المبرم بين الطرفين كون وثيقة الاتفاق ممهورة بتوقيع الجمهورية الجزائرية على هذه الاتفاقية ، في حين أشار أن الجزائر لو تقدمت للاتحاد الأوروبي بطلب رسمي وكان مصحوبا بالوثائق يصبح مغايرا للاتفاقية التي تم توقيعها وهي حاليا سارية المفعول بعد قرار إضافة 3 سنوات في 2017 ،وبما أننا في شهر سبتمبر 2020 فستدخل حيز التنفيذ.

وذكر المتحدث أن رئيس الجمهورية قد طلب من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في بنود الاتفاق، وهو ثمرة مرة تركتها الحكومات السابقة التي تضم رؤوس الفساد و التي تم تغييرها تماما، وفي حالة رفض الاتحاد بطلب الشفهي الذي قدمته الجزائر فبإمكاننا أن نتقدم بطلب شكلي ” كتابي ” مرفوق بملف يقدم لمحكمة العدل الدولية بـ “لاهاي” عن طريق التحكيم الدولي مع إبراز أن” العصابة ” المشكلة من أعضاء الحكومة السابقة كسلال و أويحي ووزير التجارة ووزير العدل وبقية الأعضاء الفاسدين هم المسؤولون عن التوقيع على هذه الاتفاقية التي كانت سببا في تهريب الأموال الجزائرية إلى الخارج من طرف الخونة القابعين في السجون ، كما أن هؤلاء “الخونة ” لا يملكون أي تمثيلية للدولة الجزائرية ، داعيا من وزير العدل بلقاسم زغماتي إلى تقديم رسالة مباشرة يتم فيها تحديد أسماء الموقعين على هذه الاتفاقية الذين تم إرسالهم للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي وهم لا يملكون أية كفاءة في التجارة الدولية ولا يمثلون الجزائر ،وكل هذا يوضع في ملف لدى المحكمة العليا بالجزائر ليتم استدعائهم من قبل العدالة لمحاسبتهم ، مبرزا هذا الخبير المالي أن هذه الأفعال ترتبت عنها عدة خسائر مادية لصناعات والشركات المحلية والمواد الغذائية والصناعية التي أصبحت مهددة بالإفلاس ، مشيرا أن من حق الجزائر حسب القانون الدولي حماية اقتصادها الوطني ، وعلى هذا الأساس فهناك بنود لهذه الاتفاقية حسب ذات المتحدث فيها المادة 3 و7 و9 والتي تتضمن في طياتها حماية المنتوج الوطني والاقتصاد الجزائري ، مع حماية الشعب الجزائري من شبح البطالة والعمالة الجزائرية فمن المستحيل تسريح 12 مليون عامل جزائري ، ولهذا فبإمكاننا تفعيل هاتين النقطتين مع إضافة ملف تشريعي للموقعين على الاتفاقية مع محاسبتهم ومساءلتهم لغياب الصفة والصيغة القانونية والتشريعية لتمثيل الشعب الجزائري .

ودعا المستشار الدولي في مجال البنوك ، الجزائر إلى الاعتماد على الليونة والسلاسة أثناء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ولهذا فلابد من اختيار لجنة يترأسها وزير التجارة وممثليه مع فريق متشعب من المختصين من كل مجال و يضم ممثلي وزارة الصناعة والطاقة والعمل والبيئة لأن هذه المفاوضات فيها إيجابيات وسلبيات ومن الممكن تحقيق نتائج إيجابية بواسطة التنازل على بعض المواد ،في حين سيتم المطالبة بالزيادة في رقم الأعمال بحكم تعامل الجزائر مع الصين ، ولهذا ستكون هذه المفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي ، موضحا نبيل جمعة أن لابد من الاعتماد على الخبراء الجزائريين الذين لهم تجربة في التحكيم الدولي وفق ما طالبه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال ، مؤكدا الخبير المالي أنه ساهم في إمضاء 40 اتفاقية بين الجزائر والبنوك الدولية .

و أشار المحلل المالي أن هناك مصالح مشتركة فيما بيننا ،وبالتالي فالجزائر هي الشريك الأول بمبادلاتها ولقد تم إمضاء على هذه الاتفاقية منذ 10 سنوات أي من 2005 إلى غاية اليوم ، وعليه فالاتحاد الأوروبي حقق أرباحا كبيرة تقدر بـ 256 مليار دولار ، وهي حجم ما استوردته الجزائر من الاتحاد الأوروبي وفي حالة رفضهم سيتكبدون خسائر مادية كبيرة في السنوات المقبلة ، في حين أن الجزائر بلغت أرباحها من الصادرات 18 مليار دولار ، ولهذا فهناك بند في الاتفاقية ينص على” رابح – رابح ” ، كما أن الجزائر قد الجزائر حققت في السنوات الأخيرة خسارة كبيرة، ولهذا فقانون العقود الدولي قد يلغي الاتفاقية في حين وجود أي خطأ والجزائر تملك خطأ واحد والفرق شاسع و كبير في الأرباح والذي حدد بـ 230 مليار دولار للتكبد الجزائر الخسارة لوحدها ، وبالتالي فالجزائر لديها أدوات وميكانيزمات تسمح لها في الدفاع بقوة ،لأن الخروق التي سجلت جاءت من أوروبا وليس من والجزائر وهذا ما يجعل الجزائر تمتلك حوافز كبيرة بعد قرار ترامب الخروج من منظمة العالمية للتجارة الدولية .

كما كشف نبيل جمعة أنه في هذا الأسبوع تم تأسيس هيئة ” منتوج بلادي ” وهو عضو مؤسس فيها حيث أن هذه الأخيرة تضم خبراء وتقوم بالدفاع على صلاحيات المؤسسات الخاصة والعمومية في الجزائر في المجال التشريعي والمجال الدولي والبيروقراطية وتحسين مناخ الأعمال مع إعادة رؤية كل الاتفاقيات والعقود بين الجزائر والأجانب في المجال المالي والتجاري والضريبي.

حكيم مالك