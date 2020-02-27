الجزائر الأولى إفريقيا في قطع الأنترنت عن المواطنين

كشفت منظمة الحقوق الرقمية “أكسس ناو”عن تقريرها السنوي الخاص بالدول والحكومات التي تتعمد قطع شبكة الأنترنت عن مواطنيها في سنة 2019، حيث تصدرت الجزائر التصنيف إفريقيا كأكثر دولة تتعمد قطع أو حجب الأنترنت عن مواطنيها .

وحسب التقرير، فإن العام الماضي شهد إيقافاً متعمداً لخدمات الأنترنت لأكثر من 200 مرة في 33 دولة عبر العالم، إذ بررت الحكومات تصرفها بمحاربتها للأخبار المزيفة أو خطاب الكراهية أو المحتوى المروج للعنف، وكإجراءات احترازية للسلامة العامة والأمن القومي والامتحانات الدراسية والمشاكل الفنية.



وعلى مستوى الدول الإفريقية التي تتعمد قطع الأنترنت عن مواطنيها، تربعت الجزائر في صدارة دول القارة السمراء، حيث قام السلة الجزائرية بقطع الأنترنت 6 مرات خلال سنة 2019 لأكثر من 50 ساعة، الأمر الذي كبد اقتصادها خسارة قدرت بـ125 مليون دولار.

