الجزائر أول بلد أجنبي يتسلح بصواريخ “كورنيت أ إم”

تعتبر منظومة صواريخ “كورنيت” سلاحا فعالا لمكافحة الدبابات، صُنعت في روسيا، وتم تطويرها وأطلق على نسختها المطوّرة اسم “كورنيت أ إم”، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم.

وأصبح الجيش الجزائري أول جيش بعد الجيش الروسي، يتسلح بصواريخ “كورنيت أ إم” وفقا لصحيفة “روسيسكايا غازيتا”. وتوضع صواريخ “كورنيت أ إم” وقواذفها في سيارات “تيغر إم”.

ومن المعروف أن مدى “كورنيت أ إم” يبلغ 10000 متر. وتستطيع صواريخ “كورنيت أ إم” اختراق درع سمكه 1300 ملم.

ويمكن استخدام صواريخ “كورنيت أ إم” في أي وقت من النهار والليل. كما يمكن استخدامها ضد الأهداف الجوية.