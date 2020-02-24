الجزائر أكبر قوة اقتصادية عربيا في 2030

أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف في منتدى يومية” الوسط ” أن الجزائر دخلت في مرحلة جديدة فهي تتجه نحو رهانات جديدة وعهد جديد، داعيا في ذلك ذات المتحدث إلى ضرورة استرجاع سلم القيم التي فقدناها لمدة طويلة من بينها قيم العلم والمعرفة وقيمة العمل وهذا من شأنه تحقيق هدفنا المنشود والمتمثل في إعادة الجزائر إلى مصاف الدول المتقدمة والناشئة في آفاق 10 سنوات فهذا من شأنه أين يجعل الجزائر صاحبة أكبر قوة اقتصادية في العالم العربي في سنة 2030 .

الكفاءات الشبانية قادرة على خلق الثروة

كما أوضح هادف، أن الجزائر تحتاج إلى رؤية تلم الشمل وتعطي الأمل وهذا عن طريق وضع الأسس للتوجه نحو اقتصاد قوي وعصري ومستدام مع ضرورة التخلي عن الشعارات الديماغوجية والشعبوية واللجوء نحو إرجاع الكفاءة إلى مكانها الحقيقي، وبالاعتماد على التحول الرقمي الذي يعد حسبه أكبر تحد والذي يقوم بتأسيس اقتصاد المعرفة مما يضمن الاقتصاد المستدام. لذا فلابد من التخلي عن سياسة التهميش والإقصاء وبالتالي فالكفاءات والطاقات الشبانية قادرة على خلق الثروة بالاعتماد على مخطط عمل يضع الكفاءة ضد الانشغالات بواسطة إتباع سياسة مرحلية من عامين إلى 3 سنوات والتي تعالج الأمور المستعجلة لكون الاقتصاد الجزائري اليوم اقتصاد معطل ولهذا فلابد من إتباع سياسة هيكلية التي تمكن الجزائر من الإقلاع فبلادنا لها كل الإمكانيات لتحقيق الأمن الغذائي والأمن الطاقوي لأن التحول الطاقوي أمر جد مستعجل في حين أن الجزائر تحتاج إلى سياسة طاقوية وقانون للطاقات بدلا من قانون المحروقات وهذا ما يضمن استقلال الجزائر طاقويا وفي كل الأوقات.

لابد من فتح ملف الاقتصاد الموزاي

واعتبر ذات المتحدث أن المؤسسة الجزائرية محتاجة اليوم لأن تشتغل في جو ملائم ونظام بنكي وهذا لإعادة بعث الاقتصاد ونسيج المنتج في الجزائر لتطويره داعيا في ذلك هادف إلى التحلي بالجرأة لفتح ملف الاقتصاد الموازي والتجارة بالجملة لذا على الجزائر أن تفتح هذا الملف بكل مسؤولية وبكل موضوعية، وبالتالي فلابد من اللجوء إلى تجار الجملة في كل من السمار والعلمة وتجنانت وفتح نقاش معه للوصول إلى حل ينظم هذا السوق وتستفيد الدولة الجزائرية منه إيجابيا .

حكيم مالك