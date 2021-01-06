الجزائري نور الدين زكري ممنوع من التدريب في السعودية

ج.ن

منع الإتحاد السعودي لكرة القدم المدرب الجزائري نور الدين زكري، من العمل في الدوري المحلي خلال الموسم الحالي، إضافة إلى المدربين فيتوريا وبيدرو كاشينيا.

هذا القرار، يأتي وفقا للائحة الخاصة بآلية تنظيم عمل المدربين التي تمنع من الإشراف على ناديين سعوديين في موسم واحد.

ويعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة الحالية، على تنظيم العمل في دوري المحترفين، حيث أقر قوانين جديدة في الـ28 ديسمبر الماضي.

ومنعت الهيئة السعودية للكرة، اللاعبين الذين رفضوا تخفيض رواتبهم في أزمة كورونا من المشاركة بشكل نهائي في المملكة، إضافة لمنع إشراف مدرب واحد على ناديين في الموسم نفسه.

يذكر أن نادي ضمك السعودي أنهى مساء الإثنين، عقده مع نور الدين زكري بالتراضي والذي يشرف عليه منذ الموسم الماضي، بطلب من المدرب بسبب ضغوطات عائلية .