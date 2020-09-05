الجزائري بلقبلة يمدد عقده مع نادي بريست الفرنسي

ج.ن

مدد وسط الميدان الدولي الجزائري، هاريس بلقبلة، عقده مع نادي بريست الفرنسي (الرابطة الاولى) لموسم إضافي، حسب ما أعلن عنه اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من أنه كان مطلوبا من بعض الاندية على غرار غلاسكو رانجرز الأسكتلندي والصاعد الجديد للرابطة الفرنسية الاولى نادي لانس، إلا أن لاعب “الخضر” قرر تمديد عقده من 2022 إلى 2023.

وكان بلقبلة قد انتقل لنادي بريست الفرنسي في صيف عام 2018، قادما من نادي تور في صفقة انتقال حر. وشارك اللاعب الدولي الجزائري صاحب (26 سنة) خلال الموسم الماضي في 23 مباراة في الليغ “1” مع بريست، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

للإشارة، فإن القيمة التسويقية للاعب هاريس بلقبلة تبلغ 1.2 مليون أورو، حسب آخر التقارير.

ويعتبر بلقبلة، من بين خيرة اللاعبين الذين يركضون لمسافات طويلة في كل مباراة من البطولة الفرنسية، بحيث يمتلك اللعب مؤهلات بدنية كبيرة تساعده على القيام بدوره كما يجب في وسط الميدان.

وتجدر الإشارة إلى ان مدرب الخضر جمال بلماضي، طرد هاريس بلقبلة، من تربص الدوحة في شهر جوان من العام الماضي، بعدما قام بلقطة غير أخلاقية داخل الغرفة التي يتقاسمها مع الحارس اوكيجة، وانتشرت الحادثة بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحينها استدعت الفاف، اندي ديلور، الذي كان في القائمة الاحتياطية.