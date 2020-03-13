الجزائريون يستعجلون تعليق الرحلات الجوية

بعد تسجيل حالة وفاة ثانية بكورونا في الجزائر، استعجل الجزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي السلطات اتخاذ إجراءات أكثر فعالية، حسبهم، كتعليق الرحلات مع أوروبا أو على الأقل مع الدول الأوروبية التي تحولت إلى بؤر حقيقية للفيروس على غرار فرنسا وإسبانيا وحتى إنجلترا.

تحول تعليق الرحلات الجوية مطلبا شعبيا بحكم أنها أصبحت المصدر الأول لانتشار الفيروس في الجزائر. واستغرب عامة المعلقين كيف يتم تعليق الرحلات مع المغرب الذي لم يسجل لحد الآن سوى سبع حالات وحالة وفاة واحدة، وإبقائها مع فرنسا التي سجلت لحد الآن أكثر من 3 آلاف حالة إصابة و61 حالة وفاة.