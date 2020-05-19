“الجزائرية للمياه” تعلن استخدام الوسائل القانونية لتحصيل ديونها العالقة لدى الزبائن

أعلنت المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه، عن استخدام جميع الوسائل القانونية في تحصيل الديون العالقة لدى زبائنها من الأفراد والمؤسسات.

وأمر في بيان لها اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع ترأسه المدير العام اسماعيل عميروش، مع إطارات المؤسسة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، مدراء الوحدات بتجنيد العمال في عملية تحصيل الديون العالقة، وذلك بوضع استراتيجية محكمة لنجاعة العملية مع استخدام جميع الوسائل القانونية في تحصيل الديون.

وحضر الاجتماع رؤساء الأقسام الثلاثة ممثلين في كل من رئيس قسم التنمية رشيس مراد، ورئيس قسم الخدمة العمومية للماء عناد جمال، ورئيس دعم الأنشطة حسين زعير. واستمع المدير العام إلى عرض مفصل عن وضعية الخدمة العمومية للماء الشروب على مستوى الوحدات التابعة للمؤسسة.

ووجه ذات المسؤول، تعليمات صارمة بضرورة إيجاد حلول عاجلة لتوفير الماء الشروب للنقاط السوداء التي تعاني من نقص وتذبذب، وضمان خدمة عمومية مثلى للماء الشروب خلال الصائفة المقبلة.

كما شدد في معرض حديثه مع مدراء الوحدات على ضرورة الإسراع والرفع من وتيرة الأشغال على مستوى ورشات إنجاز مشاريع أنابيب الربط واستكمالها في وقتها المحدد، مع وجوب استئناف جميع المشاريع المتوقفة بسب تفشي وباء كورونا.

وفي ذات السياق دعا اسماعيل عميروش، إلى ضرورة تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، على اعتبار أن مؤسسة الجزائرية للمياه، قامت بتوفير جميع الشروط الضرورية للوقاية من انتشار فيروس “كورونا” في وكالاتها التجارية، وهذا بتوفير الكمامات والسائل المعقم بغية ضمان سلامة المواطنين عند تنقلاتهم لتسديد فاتورة الماء.