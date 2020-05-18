الجزائرية للصناعات النسيجية “تايال” تتحصل على شهادات جودة جديدة لولوج الأسواق الدولية

تحصلت الجزائرية للصناعات النسيجية “تايال”، على اعتماد شهادة المواصفات الدولية للجودة “OEKO-TEX® STANDARD 100” للغزل.
وحسب بيان وزارة الصناعة والمناجم، يعد معيار “OEKO-TEX® STANDARD 100” شهادة بيئية للغزل والنسيج، يتعلق باختبار المواد الضارة، بما في ذلك المواد المحظورة والخاضعة للرقابة القانونية والمواد الكيميائية المعروفة المضرة بالصحة ومعايير الحماية الصحية.
كما تحصل المجمع على شهادة “مبادرة القطن الأفضل” (BCI) ، وهي مقاربة شاملة للإنتاج المستدام للقطن يغطي الركائز الثلاث للاستدامة البيئية، الاجتماعية والاقتصادية.
وستسمح هذه الشهادات، بالإضافة الى عدة شهادات أخرى تحصل عليها المجمع سابقا، بدخول “تايال” في أسواق دولية مهمة.