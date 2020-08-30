الجرائم الماسة و الانتهاكات اللاحقة بأحكام الدستور

بقلم: الوليد فرج

“لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ..” ، مبدأ نصت عليه جل التشريعات الجزائية و قوانين العقاب ، يشكل مبدأ الشرعية و ركن من أركان الجريمة ، فلا تقوم الجريمة به ، ففعل الترك و الامتناع أو الإتيان . يبقى مباحا ، ما لم ينص القانون على تجريمه.

فماهي إجراءات حماية الدستور ؟ وهل نصت الدساتير السابقة على حماية و تحصين أحكامها من الانتهاك ؟ ما الجريمة الدستورية ؟ وما هي صورها ؟ هل يمكن النص على تجريم انتهاك أحكام الدستور ؟

قد يرتكب رئيس الدولة جريمة انتهاك الأحكام الدستورية ، سواء لقواعد الاختصاص أو الموضوع كأن يلتف على وضع دستوري أو يثب على صلاحيات مؤسسة دستورية أو يتجاوز إجراء دستوريا ملزما ، أو يتنازل عن صلاحياته خارج المحدد الدستوري ، أو يغفل ميعادا .

و يعتبر هذا العجز و العوز التشريعي عورا جسيما غر في الكثير من المناسبات على انتهاك العديد من المواقيت المنصوص عليها في الدستور بل و تغييرها .

(بعد البحث السابق في موضوع الجرائم الدستورية وجدنا أن قلة من الدساتير التي تناولت جريمة انتهاك أحكام الدستور ضمن نصوصها تصريحا أو تلميحا ويمكن حصرها في الدستور اللبناني 1926 و الدستور اليمني لسنة 1994 في مادته 128 التي نصت على : (يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور ..) و ما نص عليه الدستور العراقي لسنة 2005 في مادته 58 بالقول :(إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، بعد إدانته من طرف المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية : الحنث في اليمين الدستورية ، انتهاك الدستور ، الخيانة العظمى ..) كما نجد أيضا الدستور الفلسطيني في مادته 90 نص على : (اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور ..) . غير ان بعض الدساتير اكتفت بالتلميح في بعض موادها بإشارات ذات دلالة قريبة من معاني هذه الجريمة كما هو الحال في المادة 76 من الدستور الصومالي 1975 المعدل إذ نصت بالقول بجريمة التآمر على النظام الدستوري . والدستور اليوناني1975 في مادته 49 التي تحدثت عن المخالفة العمدية للدستور .) انظر في ذلك مقالا سابقا

رغم نداءات الرأي العام المجمعة و الثابتة و المستمرة على رفض انتهاك أحكام الدستور ، الذي بلغت الجرأة فيه إلى فتح العهدات الرئاسية ، نلاحظ عدم تحرك المؤسسة التشريعية لمناقشة مشروع قانون يتصدى لهذه الجريمة تعريفا وتبيانا لأركانها و أشكال و طرق ارتكابها و مرتكبيها بنحو يغطي جميع أبعادها ، و الجهة القضائية التي ينعقد لها الاختصاص ، و العقوبات المقررة في ذلك .

وصفوة القول أن جريمة خرق و انتهاك أحكام الدستور يمكن أن تثار في مواجهة رئيس الدولة حال انتهاكه المعتمد لقواعد الاختصاص و الشكل أو الإجراءات الدستورية ، كما لو أقدم رئيس الدولة على ممارسة صلاحياته الدستورية بعيدا عن تلك الأشكال و الإجراءات المقررة دستوريا أو عند مخالفته لقواعد الاختصاص الموضوعية غير أن ذلك لا يعني مجرد إقدام رئيس الدولة على إصدار قرارات مخالفة لقواعد الشكل أو الاختصاص يثير مسؤوليته الجنائية ، فتلك الجريمة لا تحرك إلا إذا أصر رئيس الدولة على مخالفته الدستورية بعد القضاء بعدم دستوريتها ، لأنه بعد ذلك يكون قد تحقق الركن المعنوي لتلك الجريمة و المتمثل في القصد الجنائي بعنصريه العلم و الإرادة .

شرّعت ما ذكرناه من الدول ، قوانين التتبع الجزائي لرئيس الجمهورية ، وأسست محاكما خاصة لذلك ، فيما يخص جرائم القانون العام ، وعلى إثرها سار القانون الجزائري ، رغم تخلفه عن إصدار القانون العضوي ، المنظم لعمل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية .

يعتبر انتهاك أحكام الدستور فيما قرره من أوضاع و موضوعات أو ما أقره من مواعيد ، ظاهرة ليست جديدة في الديمقراطيات الشكلية أو الناشئة ، وغالبا ما يكون الانتهاك متعلقا بأحكام الاستخلاف ، و مواعيده .

فتقوم جريمة انتهاك أحكام الدستور أيضا عندما يقبل رئيس الدولة على التعليق بالعمل بأحكام الدستور أو بعضه تعليقا واقعيا مؤقتا أو دائما خارج أحكام و الشروط التي يفرضها الدستور .

يبقى النطاق الزماني لمسؤولية رئيس الدولة الجنائية ينحصر في ثلاث حالات ترتبط سببيا بتفعيل الحصانة الإجرائية كعائق لتحريك الدعوى العمومية تجاهه .

في ظل السياق السياسي و الاجتماعي الذي نعيشه ، يعتبر بناء الدستور ، من أهم القضايا التي تعتبر شائكة وخطيرة ، باعتبارها من أهم الأدوات و الوسائل لعملية التحول الديموقراطي من خلال تأسيس آليات حقيقية لبناء الشرعية ، وتعزيز الوعي الشعبي من خلال اعادة بناء جسور الثقة بين الشعب و مؤسسات الدولة.

اما اغفال هذه المسائل التي تعتبر من الآليات الرئيسية الهامة لترسيخ مبادئ الديموقراطية الحقيقية ، فلن يزيد الا من تناسل الانتهاكات الدستورية ، مما يجرح شرعية النظام و يضعف الرضا الشعبي عنه.