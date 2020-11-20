الجالية الصحراوية بأوروبا على اتم الاستعداد للالتحاق بالكفاح المسلح

الأولىالدولي
عن الوسط الجزائرية 407

 أكد مدير مكتب الجالية الصحراوية بأوروبا، سيد إبراهيم الخراشي، يوم الجمعة، ان الجالية الصحراوية في عموم دول أوروبا “على أتم الاستعداد للالتحاق بالكفاح المسلح في الاراضي المحتلة ضد الاحتلال المغربي”.

و اوضح سيد احمد الخراشي في تصريح ل/وأج، ان الجالية الصحراوية في اسبانيا و فرنسا و كل الدول الأوروبية تطالب بالالتحاق بمواقع النضال و القتال في ساحات الشرف لتحرير الوطن”، مشيرا الى ان مكتب الجالية بأوروبا يتلقى يوميا، المكالمات من الشباب الصحراوي و مختلف مكونات افراد الجالية، الذي عبروا  عن” تضامنهم و استعدادهم للتضحية في سبيل تحرير الوطن من النظام المغربي الغاشم “.

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