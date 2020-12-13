الجالية الجزائرية بمصر تطالب بإقالة القنصل الجزائري بالقاهرة

تعيش السفارة الجزائرية بمصر حالة طوارئ قصوى على خلفية فضيحة اعتداء قنصل الجزائر بالقاهرة عمار بن قيراط على مجموعة من النساء في محيط القنصلية الجزائرية بالقاهرة على خلفية قيامهم بالاستفسار عن حقوقهم المدنية كجالية جزائرية بمصر على حقوقهم خاصة في ظل جائحة الكرونا .

هذا وقد طالب النسوة المحتجات اللواتي تعرضن للضرب والتعنيف في اتصال بالوسط من الرئيس عبد المجيد تبون والسلطات الجزائرية التدخل العاجل من اجل محاسبة القنصل الذي هدر شرفهن واعتدى عليهن بالضرب أمام اعين البوليس المصري في الوقت الذي من المفروض ان يقدم لهم العون عوض الاعتداء عليهن ، هذا واظهر فيديو تلقت الوسط نسخة منه النساء الجزائريات يصرخن وعلى اجسادهم كدمات من جراء الاعتداء أكدن انها من فعل اعتداء القنصل الذي طالبن باقلتهم واعتصمن امام مقر السفارة ، كما قامت النسوة بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يبين الضرر الذي تعرضن له خاصة وانه يمس بشرفهن ويشوه سمعة الجزائر بمصر مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لرد مظالمهن من القنصل عمار بن قراط وطرده بعد محاسبته والذي وصفناه بالمتغطرس .

محمد بن ترار