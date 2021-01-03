الثلوج تشل الحركة بين التجمعات السكنية

أدى تساقط الثلوج بالهضاب العليا الغربية إلى تسجيل شلل كلي في حركة سير المركبات بأغلب الطرقات الوطنية والولاية بولايات تلمسان ، سيدي بلعباس ، سعيدة، البيض ، تيارت وتيسمسيلت، ما نجم عنه شلل للحركة ما بين الشمال والجنوب الأمر الذي جعل مصالح الاشغال العمومية والجيش الوطني تدخل على الخط .

ففي ولاية تلمسان شلت الثلوج الطريق الوطني رقم 22 والطريق الولائي رقم 43 المؤدي الى بلدية بني سنوس ، وتسببت الحوادث في عدة حوادث مرور خاصة للشاحنات الناقلة للوقود ـأما بولاية سيدي بلعباس ، فقد تسببت الثلوج المتساقطة بشل الطرق الجنوبية خاصة ما بين رأس الماء ،مرين ، تافسور، وبسعيدة شلت الثلوج اغلب طرق الولاية ويتعلق الأمر بالطريق الوطني رقم 6، في شطره الرابط بين بلدية بوراشد والبيض ، وكذا الطريق الوطني رقم 104 بين بلدية مولاي العربي بسعيدة، وسيدي بلعباس، كما تم تسجيل صعوبات كبيرة في حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 92 في شطره الرابط بين بلدية يوب سعيدة وسيدي بلعباس، كما شلت الثلوج الطرقات بكل من بلديات الحساسنة ويوب وسيدي بوبكر .وكذا الطريق الوطني رقم 94 بين بلدية أولاد ابراهيم بسعيدة، بولاية تيارت التي هي الاخرى عرفت شللا كبيرا في اغلب طرقاتها خاصة تلك الرابطة بين تيارت وتيسمسيلت التي عرفت طرقاتها بين الازهرية ولرجام هذا وقد جندت مصالح الاشغال العمومية بالولايات أعوان الصيانة مع عناصر الحماية المدنية وعمال البلديات على فتح هذه المحاور الطرقية كما أدى تساقط الثلوج، إلى تسجيل انقطاعات وصعوبات كبيرة في حركة السير عبر المسالك الريفية والطرقات البلدي بولايات الهضاب العليا ، من ناحية اخرى قادت قوات الجيش الوطني الشعبي حملة واسعة لتسحيل حركة الطرقات بالهضاب العليا وتقديم المساعدات للعالقين الذي احتجزتهم الثلوج بالطرقات ، من جهة اخرى قامت مصالح نفطال بتوزيع قارورات الغاز على نقاط البيع لتفادي البزنسة بها بفعل كثرة الطلب عليها للتدفئة والطبخ للتصدي للبرد القارس.

محمد بن ترار