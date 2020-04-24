التيار البربري بين الخصوم والحلفاء

بقلم: احسن خلاص

على عكس التيار الإسلامي الذي كان يمزج بين مطلب التنشئة الدينية وإرساء الشريعة الإسلامية ومبدأ الحاكمية الإلهية ومحاربة الخيار الاشتراكي للدولة الذي كرسه الدستور والميثاق الوطني الصادران في 1976 من منطلق تعارضه مع الإسلام، فإن التيار البربري كرس جل اهتمامه على المسألة الثقافية الجزائرية بالرغم من محاولة اقتحامه من تيارات يسارية متطرفة على غرار المنظمة الاشتراكية للعمال والمنظمة الثورية للعمال وبدرجة أقل حزب الطليعة الاشتراكية الذي كانت له رجل في التيار البربري ورجل أخرى في أجهزة الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية.

كان هدف تلك الحركات اليسارية ركوب الزخم الذي أنشأته أحداث ربيع 1980 من أجل الضغط على السلطة الجديدة لاسيما وأنها أخذت تتجه تدريجيا نحو الانفتاح على “البورجوازية الصغيرة” في المدن أو ما يسمى في التعبير الشعبي “لاتشي تشي” واتخذت في أجندتها شعار “من أجل حياة أفضل”، فكان نشاط هذه الحركات السياسية قويا في أوساط الحركة الثقافية البربرية إلى جانب مناضلين من جبهة القوى الاشتراكية.

وكثيرا ما كان هذا “الاختراق” الذي كان يقرأ المسألة اللغوية قراءة ماركسية طبقية يثير انتقادات بين أصحاب النضال الثقافي المحض وقد عبر الفنان معطوب لوناس في أكثر من أغنية عن امتعاض هذا التيار من التشتيت السياسي للمطلب مذكرا أنه يجب الفصل بين النضال من أجل الهوية والتسابق نحو السلطة وقد أدخله هذا التعبير في “مناوشات فنية” لاسيما مع مناضلي جبهة القوى الاشتراكية، وقد شاطره هذه المقاربة الكثير من الناشطين والفاعلين في الشأن الثقافي وعلى رأسهم الكاتب والانتربولوجي مولود معمري والفنان ايت منقلات وشريف خدام وآخرون من أمثال رشيد عليش ومصطفى بن خمو وعبد السلام عبد النور، وكلهم دعوا إلى إبعاد القضية الأمازيغية عن الأدلجة وتركيز الخطاب على مطلب الهوية الثقافية والعمل على اعتراف السلطة بالأمازيغية لغة وطنية ورسمية والاشتغال على ترقية اللغة الأمازيغية لتعليمها بتشجيع الإنتاج الثقافي والفني بها في شكله المكتوب والسمعي البصري. وكان هذا الاتجاه يرى أيضا أنه لابد، إلى جانب الكفاح السياسي من أجل الهوية، من تزويد اللغة والثقافة الأمازيغيتين بعناصر المقاومة أمام “زحف التعريب” الذي لم يتوقف على اللغة العربية المدرسية بل شمل أيضا محاولة نشر التعريب الاجتماعي الذي كان يهدد بالقضاء على الثقافة الشفوية الأمازيغية لاسيما في المدن.

في هذا السياق أخذ التيار الإسلامي يتنامى ويتخذ مناحي راديكالية، إذ لم يعد مقتصرا على تيار الإخوان المسلمين الذي كان يمثله منذ السبعينيات نشاط من حول نحناح وجاب الله بل اقتحمه تيار سلفي صار يمثله علي بن حاج وعباسي مدني والهاشمي سحنوني وغيرهم وقد زحف على المساجد والجامعات ابتداء من عام 1979. لقد كان هذا التيار شموليا بامتياز، فإذا كانت السلطة تبدي شيئا من المرونة تجاه مطالب التيار البربري فإن الإسلاميين الذين كان يتم جمعهم تحت عنوان “الأصوليين” أحيانا و”الإخوان المسلمين” أحيانا أخرى كانوا أكثر تحفظا واعتراضا على المطلب الأمازيغي من منطلق أن لا بديل ولا رديف للغة القرآن لتثبيت الحاكمية لله ولكون الكثير من الناشطين في التيار البربري ينتمون إلى “التيار الشيوعي الإلحادي” الذي لا يمكن التعامل معه لاسيما وأنه يحارب الوجود العربي الإسلامي وينكر عنه شرعية الوجود. وغالبا ما ينساق التيار الإسلامي بكل اتجاهاته مع أطروحة تحكم فرنسا في تحركات التيار الفرانكو- بربري. والمفارقة أن السلطة جمعت بين قادة التيارين في سجونها خلال الثمانينيات دون أن يحدث في نقاشاتهما أي اختراق أو حوار جاد لتقريب التوجهات.

كانت السلطة ترى في أي تقارب بين التيارين الإسلامي والبربري خطرا عليها لذا سعت إلى إذكاء العداوة بينهما في الجامعات التي صارت تحتوي على مصليات احتلها أفراد التيار الإسلامي وجعلوا منها مراكز ل”الدعوة” ومهاجمة التيارات المناوئة أكثر انتقاد السلطة. لم يكن التواصل القائم اليوم بين التيارين العلماني والإسلامي قابلا للتصور في ذلك الوقت بل كثيرا ما كانت تستحيل المواجهات إلى عنف مثل ذلك الذي ذهب ضحيته الطالب كمال أمزال بالحي الجامعي ببن عكنون عام 1982 وهي السنة التي نظمت فيها “الحركة الإسلامية الجهادية” تجمعا ضخما بالجامعة المركزية بالعاصمة واستعرضت عضلاتها تجاه السلطة والتيارات الأخرى على حد سواء.

وفي نظر أنصار التيار البربري كان هناك تحالف موضوعي بين السلطة و”الإصوليين” لدحر المطلب الأمازيغي الذي صار عليه أن يحارب على جبهتين وكان عليه أن يوظف كل ذخيرته وينوع من أدوات المقاومة لاسيما مع إنشاء فيدرالية أبناء الشهداء التي اعترضت على لقاء نظمه محمد الشريف مساعدية حول الولاية الثالثة التاريخية بتيز وزو ضمن برنامج كتابة تاريخ الثورة، والأهم من ذلك ولوج عالم حقوق الإنسان مع إنشاء أول رابطة جزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي رأت النور بعد مخاض عسير تخللته صراعات حول القيادة بين التروتسكيين على رأسهم مصطفى بن محمد وحسين زهوان (جماعة الجزائر العاصمة) وأنصار جبهة القوى الاشتراكية من بينهم سعيد سعدي (جماعة تيزي وزو) انتهت إلى إسناد رئاستها للمحامي المناضل علي يحيى عبد النور الذي كان يساعده المحامي مقران ايت العربي الذي أصبح أمينا عام للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في 1989) وفاطمة أوزقان (والدة فوزي رباعين) أمينة عامة يساعدها الهاشمي نايت جودي (طبيب أصبح الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية في 1989) كما ضمت العديد من مناضلي الحركة الثقافية البربرية ومعتقلي أحداث 1980 من أمثال سعيد سعدي وفرحات مهني وأرزقي عبوط ورشيد بليل. لكن مواجهة مع قوات الأمن كانت قد رفضت محاولة الرابطة رفقة أبناء الشهداء وضع إكيل من الزهور على أرواح الشهداء بتيز وزو ومقبرة العالية بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال يوم 5 جويلية 1985 أدت إلى اعتقال 25 فردا من نشطاء وقيادات الرابطة وزج بهم في سجن البرواقية ولم يحاكموا إلا في ديسمبر قبل أن يصدر في حقهم عفو رئاسي عام 1987، وقد تزامن ذلك مع إنشاء الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي أنشأتها السلطة برئاسة ميلود ابراهيمي وعضوية علي بن فليس ورشيد بوجدرة وغيرهم. لقد كبحت هذه الأحداث محاولة الدفاع عن اللغة والثقافة الأمازيغية من بوابة حقوق الإنسان ومن منطلق العاطفة الوطنية وأظهرت فشلا لمحاولات تحالف التيار البربري مع التيارات السياسية الأخرى، ومن مؤشرات هذا الفشل موجة الغضب التي أثارها في أوساط التيار البربري اللقاء الذي جمع بلندن حسين ايت احمد واحمد بن بله في 1985، فقد نظر إليه أنصار التيار البربري على أنه محاولة من جبهة القوى الاشتراكية استغلال الزخم الذي صاحب النضال الثقافي لتحويله إلى تحالف مع أنصار العروبة المدعمين من التيار الإسلامي ضد النظام. وهو ما جعل بعض أنصار الحركة الثقافية البربرية من أمثال سعيد سعدي وفرحات مهني ينفصلون عن جبهة القوى الاشتراكية وينخرطون ضمن تيار الدفاع عن حقوق الإنسان.

كان لابد، والمطلب الأمازيغي على هذه الحال من التفاعل مع الصراعات السياسية القائمة، أن ينتظر مواعيد تاريخية أخرى لعلها تعيد الانطلاقة من جديد بالتزامن مع صعود جيل جديد وقد جاءت أحداث أكتوبر 1988 لتشكل منعرجا هاما في مسار المطلب…

يتبع