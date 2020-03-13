بقلم: وليد فرج

ترزح عدة مناطق عبر الوطن تحت رحمة أزمة عطش حادة ، لنفس الأسباب الثابتة ، منذ سنوات ، حتى صارت من بديهيات الأزمة و التوصيات و الحلول المقترحة نفسها و العطش هو الثابت معها .

فنصيب الفرد الجزائري لا يتعدى في أحسن الأحوال 300 متر مكعب سنويا وهذه الكمية تعتبر تحت الحد الأدنى للتعريف الدولي الخاص بالفقر المائي وهذا لتظافر عدة أسباب على رأسها التوزيع غير العادل للمياه بين المناطق كما عكسته توصية رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير .

كما أكد الرئيس في ذات الاجتماع على وجوب مواجهة الوضعية الحالية للموارد المائية بحلول واقعية ، من اجل تخفيف معاناة المناطق المتضررة ، لا سيما الوسطى والجنوبية التي تتطلب حلولا عاجلة ، قبل دخول فصل الصيف الذي ينذر بأزمة عطش ، مشددا على العدالة في توزيع الماء بين جهات الوطن .

ومن بين الحلول بناء أربعة سدود مع زيادة تحلية مياه البحر ، غير أن المبالغة في اعتماد السدود لا تعتبر حلا ناجعا لازمة العطش ، بسبب عجز مكاتب دراسات الجدوى على حصر المخاطر و المنافع لمثل هذه المشاريع الضخمة المستنزفة للأموال وهذا ما أكدته معاينة المجلس العالمي للسدود الذي تحدث عن العجز الدائم و المطلق عن وضع تخمين الاحتمالات و التأثيرات السلبية للسدود ، ناهيك عن التكلفة الباهضة لها . تزامنا مع الأزمة المالية التي تعيشها البلاد و التي زاد في تفاقمها تدني أسعار البترول مؤخرا ، وما إلغاء مشروع سد بوقنطاس بعنابة سنة 2015 بسبب نفس الظروف كما صرحت الجهات الوصية آنذاك ، إلا دليل على هذا القول .

كما ان ربط السدود فيما بينها كآلية من اجل التوزيع العادل والتضامن المائي بينها ، يعتبر دون جدوى تنتظر من هذه العملية ، لكبر و انبساط مساحة أحواض سدودنا مما يجعلها عرضة لعملية التبخر لا سيما في فصل الجفاف ، وتكاليف هذه العملية قد تثمر بربط الساكنة بالسدود مباشرة كحل استعجالي . وسبقى مشروع سد (خرزة لقمان) الذي يعتبر موقعه الجغرافي مثاليا يساعد على تخفيض تكلفة الانجاز ، مع الأخذ بعين الاعتبار نهاية مصبه بشط الحضنة التي تعتبر منطقة رطبة محمية دوليا منذ سنة 2001 . وفي خضم هذا يستبعد التمويل الدولي للصناديق ذات الصلة بهذه المشاريع والتي لا تتجاوز 15% مع بقاء مسالة الماء كحصان طروادة للبنك العالمي لدك انفه في شؤون البلدان العطشى .

و لعل عملية شطف و جرف الاوحال و الطمي من السدود القديمة تبقى أيضا مشكلة مؤرقة لتكلفتها و صعوبتها كما هو حاصل بسد القصب بالمسيلة و يبقى خطر الترسبات السامة على البيئة مشكلة أخرى .

غير أن الملتقى العالمي للمياه لم يجرؤ على اتخاذ موقف واضح في مسألة السدود لتبقى المشاريع الصغيرة و المتعددة هي الحل الأمثل مثلما أكده الخبير الدولي المختص في هذا الشأن ليبر غلايك .

رغم الخطر الحقيقي لازمة الماء تبقى هنا بعض الأسباب الموضوعية تجيز شيء من التفاؤل الحذر ، حيث أصبحت مصدر التطور والتقدم في مجال الماء في بلدان مثل الصين والبرازيل والهند بسياسات صارمة و خبرات دقيقة رغم انه على الصعيد الدولي تبقى الخبرات حكرا على الشركات المتعددة الجنسيات .

و يبقى نشر و تكريس أخلاقيات عقلنة وترشيد الاستهلاك لهذه المادة الحيوية من خلال إعادة النظر في نمط حياتنا و المضي نحن التقشف بطريقة نتلافى فيها هدر المياه و التقليص من تلويثها .

كما أنه يجدر التنويه إلى وجوب انخراط المجتمع المدني في عملية التحسيس و المراقبة الجدية لحماية هذه المورد المتعلقة به الحياة . حيث أثبت حضوره دوليا و استطاع تنظيم مؤتمرات مضادة مستقلة عن تأثير أي نفوذ في عام 2003 مؤتمر فلورنسا مقابل مؤتمر كيوتو ، على هذا المنوال يجب نشر ثقافة حماية المياه بكل أنواعها، وقد تكون تأسيس شرطة المياه حلا رادعا لحماية الحياة .