التنين الأصفر يقصي الدور الفرنسي

بقلم: وداد الحاج

تداخلت الخيوط على صانعي القرار الفرنسي في منطقة الساحل الافريقي ،وبات فكها أشبه بالمعجزة ،في ليبيا و مالي و النيجرولم يجد هؤلاء سوى تحريك الدمى من خلال تشجيع المغرب على افتعال المواجهة المجنونة مع جيش التحرير الصحراوي من معبر الكركرات و ساعدت الامارات على تبني هذا الخيار التصعيدي.

هناك فرق كبير بين دولة تبحث عن الشراكة المتكافئة التي تحمي مصالح جميع الأطراف،و بين دولة لا زالت تنهب قوت الشعوب و تشفط مقدراتها وهي مسؤولة أخلاقيا عن المجاعات وتدفقات الهجرة غير الشرعية و عن المناخ الذي ينتعش فيه الارهاب و الاضطرابات الاقليمية.

لنجري مقارنة ظالمة بين ما تفعله بكين و ما تقوم به باريس فأول أمس قدم المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ، الديبلوماسي وانغ يي، مقترحا من أربع نقاط لمساعدة إفريقيا على تجاوز الصعوبات المنجرة عن تداعيات جائحة كوفيد-19 و التي تؤثر بشكل كبير على التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية.

و أكد وانغ على التضامن في مكافحة الجائحة ودعم الشعوب الإفريقية لبناء خط دفاع للصحة والسلامة وبناء أوطان تنعم بالسلام والاستقرار وإطلاق رؤية للازدهار المشترك وتقاسم ثمار الحوكمة العالمية.

و اعتبر المسؤول الصيني أن جائحة كوفيد-19 فاقمت الأزمة العالمية وأثرت بشكل عميق على التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية، فيما يواجه السلام والأمن في إفريقيا سلسلة من التحديات الجديدة ،وقال وانغ إنه يتعين على الأمم المتحدة العمل بنشاط لاتخاذ تدابير لمساعدة إفريقيا على تجاوز الصعوبات و ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى حول التعاون بين

الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، أطلقته دولة جنوب إفريقيا، الرئيس الدوري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر.

وأوضح أن الصين ستواصل تقديم دعم قوي للشعوب الإفريقية لتنعم بالسلام، وتساعد الدول الإفريقية على اللحاق بقطار التحديث، وتواصل مناصرة الدول الإفريقية على الساحة الدولية وأضاف وانغ: “إن الصين مستعدة للعمل يدا بيد مع إفريقيا لبناء مجتمع أوثق ذي مستقبل مشترك للصين وإفريقيا”.

ماذا قدمت فرنسا للقارة السمراء ،الحقيقة تقول أن دول القارة على فقرها المدقع لا تزال تدفع الإتاوات لفرنسا الاستعمارية و مسرحا مفتوحا للنهب الممنهج الذي تمارسه الشركات و البنوك الفرنسية .

الاشكال المشار اليه يؤكد أن عاصمة الأنوار لم تجد سوى الظلمة في تسطير سياستها الخارجية وهو المعطى الذي يؤكد عليه

الدكتور، برتران بديع، الخبير في العلوم السياسية وعضو الهيئة التدريسية في جامعة ” ‪Sciences Po” الفرنسية، على ضرورة تغيير باريس لسياساتها الخارجية بشكل كامل.

وأضاف في مقابلة أجراها مع صحيفة ” ‪L’Opinion” أن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لم تحققا نصراً منذ عام 1945.

وأوضح أنه وبحسب الحكومة الفرنسية، فإن قواتها في مالي لا تقوم سوى بمكافحة الإرهاب، مردفاً: “إلا أن الحقيقة معقدة جداً.”

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لا يفي بالعهود والتصريحات التي يدلي بها، مبيناً أن السياسات الفرنسية الراهنة تتناقض مع ما تعهّد به ماكرون خلال حملته الانتخابية عام 2017 وتابع: “يجب أن تتغير السياسات الخارجية الفرنسية بشكل كامل.”

وشدد على ضرورة أن تمتلك فرنسا أهدافاً معينة وتتحلى بالتسامح، إن كانت ترغب في أن تصبح قوة عظمى، إلى جانب تبنّيها سياسات قائمة على التفاعل والتبعية المتبادلة وأردف: “على فرنسا أن تدرك انتهاء الحقبة التي كانت تستطيع فيها التحرّك لوحدها في إفريقيا ولبنان.”

ماذا فعلت الدولة الفرنسية طيلة تواجدها في مالي و قد غضت بصرها عن تحذيرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من تزايد حالات الاتجار بالأطفال والعمل والتجنيد القسريين من قبل الجماعات المسلحة في مالي، على خلفية تزايد الصراع وانعدام الأمن وأيضا تفشي فيروس كورونا.

وقالت المفوضية في بيان إنه “تم توثيق المزيد من حالات تجنيد الأطفال في النصف الأول من هذا العام، حيث بلغ عدد الحالات 230، مقارنة بإجمالي 215 حالة في 2019″، التقارير تؤكد فرنسا تعاني الكثير في منطقة الساحل الإفريقي لكنها تعيش حالة إنكار، تعاني ميدانيا ـ عسكريا مع العجز عن التقدم وتوالي الانتكاسات “هل كانت الحكومة الفرنسية عاجزة عن دعم أي مبادرة إنسانية لحلحلة الملف من جذوره ،ألا يخلق بقاء هذا النوع من المشاكل سوى تأزيم المناخ الحاضن أصلا للإرهاب و التوترات.

و لمن يريد الاستفاضة عليه عليه أن يتفقد مضمون ما احتواه عدد الإثنين 13 جانفي 2020 لموقع «ميديابارت» الفرنسي الذي خصص مادة كبيرة و ملفتة للخسارات الفرنسية المتوالية.