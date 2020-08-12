التنمية مرهونة بتطوير الحكامة

قال الباحث في الحوكمة الاقتصادية، الدكتور بريش عبد القادر، أمس، بمناسبة اجتماع الحكومة بالولاة، أنه يجب إعادة النظر في دور الولاية والولاة، في نقل المقاربة الإدارية إلى مقاربة تنموية للولاية، والجماعات المحلية بشكل عام، داعيا لضرورة تغيير آليات نظام الحكامة المحلية، بما يضمن توفير تكوين قبلي لمن توكل لهم مهمة إدارة الشأن المحلي.

وفسر الدكتور بريش في تصريح خص به “الوسط”، أنه ليس بالضرورة تعيين الولاة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة فقط، مضيفا أنه يجب تحديد معايير ودفتر شروط لتولي منصب الوالي، خاصة أن هناك كفاءات وطنية أثبتت جدارتها في إدارة مؤسسات الدولة، وبالتالي خبرتها وكفاءتها تقتضي أن توكل لها مهمة تسيير الولايات، بمقاربة تنموية.

مريم خميسة