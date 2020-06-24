التماس 20 سنة لبوشوارب و15 سنة لسلال وأيحيى و18 لعلي حداد

التماس 12 سنة سجنا في ربوح 10 سنوات لأربع أفراد من عائلة حداد

التماس أحكام مابين 12 و8 سنوات سجنا في حق وزراء بوتفليقة للأشغال العمومية

التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي أمحمد مساء الأربعاء حكما بالسجن لمدة 18 سنة سجنا في حق علي حداد و12 في حق شقيقه ربوح و10 سنوات في حق أخواته مزيان عمر سفيان و محمد , فيما تم التماس 15 سنة سجن في حق الوزيران الأولان السابقان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال وهي نفس العقوبة للوزير السابق عبد القادر قاضي وكذا 20 سنة في حق بوشوارب عبد السلام المتهم الفار بفرنسا.

كما تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا في حق وزير الأشغال العمومية عمر غول فيما تم التماس 8 سنوات في حق وزير التنمية الصناعية سابقا عمارة بن يونس وهونفس الحكم الملتمس في حق وزير النقل والاشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق زعلان عبد الغني وكذا وزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحوب بدة , كما التمس ممثل الحق في هذه القضية غرامات ب2 مليون دينار جزائري في حق سلال واويحيى وكافة الوزراء المتابعين في هذه القضية.

والتمس ممثل الحق أيضا عقوبات ب 7 سنوات سجنا في حق والي البيض سابقا ووالي عنابة السابق محمد سلماني بالإضافة الى عقوبات ب 5 سنوات حبس نافذ في حق مدراء الموانيء المتابعين في القضة وكذا ومدير الشبيبة والرياضة بتيزي وزو المتابع في صفقة ملعب هذه الولاية.

كما التمس ممثل الحق العام 32 مليون دينار في حق شركات عائلة علي حداد المتابعة في هذا الملف كتعويض عن أضرار الخزينة العمومية.

باية ع