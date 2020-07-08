التماس 20 سنة سجن لبوشوارب و16 لمحي الدين طحكوت 15 في حق سلال واويحيى

التمس ممتثل الحق لدى محكمة سيدي أمحمد اليوم الأربعاء عقوبة 16 سنة سجنا في حق رجل الاعمال محي الدين طحكوت مع غرامة ب8 مليون دينار مع مصادرة الأملاك كما التمس عقوبة 15 سنة سجنا في حق الوزيران الاولان السابقان احمد اويحيى وعبد المالك سلال و20 مليون لوزير الصناعة السابق المتهم الفارعبد السلام بوشوارب وبغرامة مماثلة للمتهمين الثلاثة .

كما التمس ممثل النيابة العامة الذي اكد ان هذه القضية ليس سياسية بل قضية فساد بجميع الأركان عقوبة 10 سنوات وغرامة ب2 مليون دينار في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ووزيرا النقل والأشغال العمومية سابقا عبد الغني زعلان عمار غول و 2 مليون دينار جزائري الى جانب عقوبة ب12 سنة سجنا و2 مليون في حق والي سكيكدة السابق بلحسين و12 سنة 2 مليون كغرامة مالية بالإضافة الى 12 سنة سجنا و8 مللايين دينار غرامة ومصادرة أملاك طحكوت طحكوت رشيد وكذا عقوبة 8 سنوات و5 ملايين دينار غرامة مع مصادرة أملاك طحكوت حميد فيما تم التماس 10 سنوات ومليون دينار غرامة في حق نجل محي الدين طحكوت بلال