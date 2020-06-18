التماس 20 سنة سجنا في حق بوشوارب و15 في حق اويحيى وعولمي و20 سنة لحرمه

التمس وكيل جمهورية محكمة سيدي امحمد ,مساء الخميس ,عقوبة 20 سنة سجن نافذة في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب مع اصدار قرار بالقاء القبض الدولي عليه و15 سنة سجن نافذة في حق كل من الوزير الأول السابق احمد اويحيى والرئيس المدير العام لسوفاك مراد اولمي بالإضافة الى عقوبة 12 سنة في حق يوسف يوسفي و20 سنة سجن في حق فيتجة بن موسى حرم مراد عولمي

ويتابع المتهمون في قضية سوفاك بعدة تهم ذات صلة بقضايا فساد منها تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج, الرشوة واستغلال النفوذ وكذا الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة.

وفيما يخص عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار التمس ممثل النيابة العامة أيضا غرامة ب8 مليون دينار مع اصدار أمر دولي بالقاء القبض عليه , فيما تم التماس أيضا غرامة ب2 مليون دينار في حق اويحيى ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي كما تم التماس 20 سنة سجنا نافذة في حق المتهم جربو أمين مع غرامة ب 8 مليون دينار وهي نفس العقوبة الملتمسة في حق بن موسى فتيحة زوجة مراد أولمي مع اصدار أمر بالقبض الدولي في حقها .

كما التمس في عقوبة 5 سنوات سجن نافذة وغرامة ب مليون دينار جزائري في حق الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب وهي نفس العقوبة التي تم التماسها في المتهمين جناوي فوزي , تيرة أمين وعلوان محمد بالإضافة الى عبد الكريم مصطفى ونصر الدين جيدة وكذا بوغريرة نور الدين وكذا ويكان جمال الى جانب قصدرلي عبد الكريم , بن علقة مصطفى وعبدون إسماعيل وهم إطارات سابقة في وزارة الصناعة ولجنة القرض على مستوى القرض الشعبي الجزائري .

كما التمس تسليط عقوبة ب32 مليون دينار كغرامة في حق الشركات المتهمة في هذه القضية ومصادرة ممتلكاتها مع اعفائها من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات .

باية ع