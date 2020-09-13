التماس 12 سنة سجنا في حق ولد عباس و10 سنوات للسعيد بركات

إلتمست محكمة سيدي امحمد، اليوم الاحد 13 سبتمبر، 12 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق جمال ولد عباس، الوزير الأسبق للتضامن، في قضية فساد متعلقة بتبديد 706 مليار سنتيم، تمت ما بين 2001 و2016.

كما التمست ذات المحكمة 10 سنوات سجنا في حق السعيد بركات الوزير الأسبق لنفس الوزارة.

كما التمست النيابة العامة أيضا مصادرة جميع أملاكهما.

وبالنسبة للأمين العام السابق لوزارة التضامن خلادي بوشناق، المتابع في نفس القضية، فقد التمست النيابة العامة 8 سنوات سجنا في حقه، مع مصادرة جميع أملاكه غير المشروعة.