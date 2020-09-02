التماس 10 سنوات سجنا نافذا لطليبة ونجل ولد عباس

التمست النيابة العامة، بمحكمة سيدي أمحمد، مساء اليوم 10 سنوات سجنا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة في حق البرلماني بهاء الدين طليبة إلى جانب اسكندر ولد عباس نجل الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس.

والتمس وكيل الجمهورية بعد إنتهاء القاضي من استجواب المتهمين في القضية المرتبطة بالرشاوى في تشريعيات 2017 وتبييض الأموال أقصى عقوبة في حق الوافي ولد عباس بسبب تواجده حالة الفرار.

وفي نفس القضية التمست النيابة العامة عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة في بوشناق خلادي و 3 سنوات سجنا نافذا ومليون دجينار غرامة في حق حبشي محمد مع مصادرة جميع أملاك المتهمين التي تخص النشاطات المخالفة للقانون.