التماس عقوبة 20 سنة سجنا في حق عبد الغاني هامل وابنه

بين 15 و10 سنوات في حق باقي أفراد عائلته

ممثل الخزينة العمومية يرافع لعقوبات جد رادعة جراء نهب 60 عقار

التمس وكيل جمهورية محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة, الاثنين , عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق كل من المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل وابنه أميار فيما التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذة في حق باقي أبنائه مراد ، شفيق وشهيناز و10 سنوات لزوجته عناني سليمة مع غرامة ب8 ملايين دينار لكل واحد منهما ومصادرة كافة عقارتهم مبالغهم المالية المحجوزة وأرصدتهم البنكية , وتم خلال هذا اليوم الاستماع إلى أقوال الوزير الأول السابق عبد المالك سلال كشاهدا في القضية حيث أكد لهيئة المحكمة انه اطلع على تفاصيل نهب عائلة هامل للعقار ولاية تيبازة عن طريق تقرير امني ورد إليه ليكلف بعدها وزير المالية باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية العقار الفلاحي والصناعي من هذا النهب .

وقد تم التماس هذه الأحكام في حق المدير العام السابق للأمن الوطني وباقي أفراد عائلته بعد محاكمته لأربعة أيام بتهم ذات الصلة بقضايا الفساد أبرزها تبييض الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة

وبالنسبة لبقية المتهمين في ذات القضية, ,التمس وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة سجنا مع غرامة ب8 ملايين دينار في حق والي تيبازة السابق موسى غلاي وكذا عقوبة 12 سنة مع نفس الغرامة في حق والي تلسمان السابق بن صبان زوبير بالإضافة الى عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة ب8 ملايين دينار في حق واليا وهران السابقين عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف , كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبس وغرامة بواحد مليون دينار في حق كل من المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي رحايمية محمد , والمدير السابق لأملاك الدولة بتيبازة بوعميران علي .

وتم التماس عقوبة ب8 سنوات حبس نافذة ومليون دينار غرامة كغرامة مالية في حق كل من مدير التسيير العقاري بولاية الجزائر معاش فيصل و خلدون عبد الرحيم مدير الصناعة سابقا وكذا المتهم معلم سليم مدير أملاك الدولة لوهران وكذا نفس الالتماس في حق المتهم حمرات جلول رئيس مصلحة تابعة لوكالة التسيير العقاري بولاية الجزائر وكذا نفس العقوبة في حق المتهم شنيني ناصر رئيس مصلحة بمفتشية أملاك الدولة والتمس ممثل الحق العام أيضا عقوبة عقوبة سنتين حبسا نافذة مع غرامة بمليون دينار في حق المتهم بالي علي وهو مرقي عقاري.

وبخصوص الأطراف المعنوية الممثلة في الشركات المتابعة في هذه القضية فقد تم التماس في حقها غرامة مالية تقدر ب32 مليون دينار مع مصادرة جميع ممتلكاتها والأملاك المنقولة مع منعها من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات .

وكان ممثل الحق العام قبل التماسه لهذه العقوبات التمس رفض الدفوع الشكلية التي تقدم بها محامي المتهمين لبطلان إجراءات الدعوى العمومية بدعوى التقادم حيث أبرز وكيل الجمهورية ان هذه الجرائم مستمرة ولاتسقط بالتقادم .

سلال

أطلعت على نهب عائلة هامل لعقار تيبازة في تقرير أمني

وقد استهل اليوم الرابع من أطوار هذه المحاكمة بالاستماع إلى إيفادات الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي مثل كشاهد حيث نفى إعطائه لتعليمات لمنح امتيازات لأبناء المدير العام السابق للأمن الوطني مؤكدا انه اطلع على قضية العقار الممنوح لأبناء هامل بولاية تيبازة في إطار أمني خلال اجتماع وزاري مصغر مشيرا إلى أنه أبلغ بعد ذلك وزير المالية الذي كلف بدوره مدير أملاك الدولة بتيبازة لاتخاذ الإجراءات الضرورية

وخلال مرافعة ممثل الخزينة العمومية كشف ان التحقيقات في هذه القضية كشفت عن نهب أ هامل ل60 عقارا منها 25عقارا 25 بوهران , 24 بالجزائر العاصمة ,5 بتلسمان وواحد بسطيف وآخر بعين تموشنت والتمس ممثل الحزينة العمومية من هيئة المحكمة تطبيق عقوبة رادعة مع غرامة ب 500 مليون دينار عن الممتلكات و500 مليون دينار أخرى كتعويض عن الشركات و100 مليون دينار كتعويض عن الضرر مع مصادرة أملاك جميع المتهمين .

باية ع