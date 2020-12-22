التماس عام حبس في حق رئيس تحرير صحيفة “لوبروفونسيال” مصطفى بن جامع بعنابة

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، صبيحة اليوم الثلاثاء، بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري في حق رئيس تحرير صحيفة “لوبروفونسيال” الصحفي مصطفى بن جامع عن تهمة عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية .

المتهم انكر التهمة المنسوبة اليه وهو ما اكدته مرافعة هيئة الدفاع ، ليقرر رئيس محكمة الجنح وضع القضية في النظر لجلسة 5 جانفي المقبل،.

محمد بن ترار