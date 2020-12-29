التماس تسليط عقوبات بين ال5 و12 سنة في حق المتهمين في قضية بن فيسيح

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد،صبيحة اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 12 سنة سجنا للوزير الأول الأسبق أحمد ويحيى ووزير الأشغال العمومية سابقا عمار غول في قضية رجل الأعمال والمستثمر في قطاع السياحة محمد بن فيسيح بتهم استغلال الوظيفة ومنح امتيازات لشخص لاحق له فيها ما أدى إلى تبديد أموال عمومية ، من جانب اخر التمس وكيل الجمهورية 10 سنوات سجنا لعبد الغني زعلان ووالي سكيدة بودبالي محمد في نفس القضية كما طالبت بإدانة رجل الإعمال بن فسيح محمد ووالي سكيذة بن حسين فوزي ب8 سنوات حبس نافذة ، كما طالبت النيابة بعقوبة 07 سنوات حبس نافذة في حق دفوف حجري والي سكيكدة السابق كما تم التماس عقوبة 06سنوات حبس نافذة في حق كل بن فيسيح سيف الدين ومديري أملاك الدولة بسكيكدة عمارة رشيد وخلفاوي نصر الدين والأمين العام السابق لوزارة النقل محارب امين كما تم تسليط نفس العقوبة لمدير العام للاملاك الوطنية بوزارة المالية حمور محمد ودهيمي شريف ، من جانب أخر تم المطالبة بتطبيق عقوبة 05 سنوات في حق كل من مدير الصناعة بسكيكدة حبة فيصل ومدير ميناء سكيكدة مرابط ألعيدي ورقيب الحماية المدنية عيلوان كمال .

هذه الالتماسات جاءت على خلفية مرافعة النيابة باسم المجتمع التي تطرقت الى الوقائع بالتفصيل وان الملف يحوي دلائل تدين المتهمين بما نسب اليهم وان نفيهم وتهربهم ما هو الا محاولة الافلات من الجزاء .

محمد بن ترار