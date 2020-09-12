التماس احكام بالسجن بين 20 و15 سنة في حق أفراد عائلة كونيناف

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد السبت عقوبات تترواح بين 20 و15 سنة سجنا نافذة في حق أفراد عائلة كوليناف المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد فيما تم التماس عقوبات تترواح بين 10 و3 سنوات سجنا نافذة في حق باقي المتهمين في هذه القضية

والتمس وكيل جمهورية ذات المحكمة عقوبة 18سنة حبس نافذ و8 مليون غرامة نافذة وفترة أمنية ومصادرة الاموال والممتلكاتفي حق رضا كوليناف فيما تم التماس في حق شقيقه كريم عقوبة قدرها 15سنة حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة وتحديد فترة أمنية ومصادرة الاموال المحجوزة أما كونيناف طارق فقد تم التماس في حقه عقوبة قدرها 15 سنة حبس نافذ و8ملايين غرامة نافذة اما كونيناف سعاد المتاوجدة في حالة فرار فقد تم التماس في غيابيا عقوبة قدرها 20 سنة و8 ملايين غرامة نافذة مع تأييد الأمر بالقبض ضدها

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