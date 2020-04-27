التلفزيون السوداني يرفع أذان المغرب قبل 10 دقائق من الإفطار!

أعلنت إدارة التلفزيون السوداني في نشرة التلفزيون الرئيسية عن اعتذارها عن إذاعة أذان الإفطار قبل 10 دقائق من موعده، مؤكدة أن ذلك جاء بسبب خطأ غير متعمد.

ونقلت صفحة التلفزيون السوداني على “فيسبوك” عن مسؤول فيه قوله إن الإدارة حققت في هذه الحادثة التي أحدثت ارتباكا في موعد الإفطار، ووعد بألا يمر الأمر دون عقاب للمتسببين.

وكان تلفزيون السودان القومي، قد أحدث جدلا واسعا في البلاد بعد بثه أذان المغرب أمس الأحد، قبل موعده بـ10 دقائق من التوقيت الأصلي.

وتسبب التلفزيون السوداني في حالة من الإرباك بين المشاهدين والسامعين، حيث أثارت الواقعة ضجة واسعة بين السودانيين في منصات التواصل الاجتماعي، وطلب بعضهم فتوى حكم إفطارهم بناء على سماع الأذان.