التكفل بتكاليف الولادة بالعيادات الخاصة في زمن كورونا

أكد المدير المركزي للأداءات، زيداني زين الدين، أمس، إنّ تكاليف الولادة في العيادات الخاصة، تقع بالكامل على عاتق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد، جراء تفشي وباء كورونا.

وقال زيداني، في تصريح للإذاعة الجزائرية، ممثلا عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لغير الأجراء، أن تكاليف الولادة في العيادات الخاصة، تتراوح بين 25 ألف دينار و60 ألف دينار، وأنها تقع بالكامل على عاتق صندوق الضمان الاجتماعي، بشرط أن تكون الحامل مؤمنة، وتمتلك بطاقة الشفاء، إعفاء للمواطنات من الدفع المسبق لتكاليف الولادة والعلاج، الذي يتكفل به صندوق الضمان الاجتماعي، مشيرا أن إجراء العمليات القيصرية، يجب أن يخضع لشروط طبية وتقنية، حفاظا على صحة الحوامل ،حيث يأتي هذا القرار، في إطار الاتفاق المبرم بين الصندوق الاجتماعي، وعدد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة، بهدف التكفل بالنساء الحوامل، وتحسين ظروف الولادة، وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية.

مريم خميسة