التفكیر بجوار محمد عابد الجابري

بقلم: الولید فرج

إن الحكم التأسیسي عن البدایات الأولى لفكرة الحداثة الفكریة ، یكاد یكون محصورا على الوضع السیاسي

الاجتماعي في القرن 17 ، وما صحبه من بزوغ للأدبیات الكلاسیكیة المثالیة و ما تتسم به من عمق في

المعنى و سمو في الذوق ، رغم ارستقراطیة هذه الحركیة الثقافیة إلا أنها أثارت معاني جدیدة و دفعت لفهم

القیم وإعادة فهم الإنسان لنفسه ، لتكون مقدمة لفلسفة الأنوار ، التي تتمظهر مادیا فیما بعد في الثورة

. الصناعیة و الانقلاب التكنولوجي

یلازم الضعف التآزم ، و یتناتج عن التقهقر ، فجاءت الحداثة الفكریة بمحمولها ، المتحرر من القید السیاسي

الإیدیولوجي باحثة عن مكامن هذا الضعف في تراكیب الذات ، تهدف إلى تفكیكها وإعادة بنائها ، في جانبها

الفكري و الثقافي ، من خلال إعادة ترتیب العملیة العقلیة على أسس منطقیة ، بعیدا عن مهاون مسلمات الذات

التراثیة.

ان تجذر مظاهر التخلف في العالم العربي ، یرجع إلى اقتصار استجلاب النتاج المادي للنهضة الأوروبیة من

آلة و تكنولوجیا ، دون النظر في المنظومات الثقافیة التي خلق من رحمها هذه المادیات المستحدثة ، مما غل

المجمتع بتبعیة للعالم الغربي فزاد من تعمق التخلف ، وهو ما یسمیه محمد سبیلا الحداثة الكاسحة . التي ولدت

الاتكالیة ، والبقاء في التماوج داخل التراث.

ما التراث ؟ و كیف تناوله محمد عابد الجابري؟ وكیف نظر الى الحداثة الفكریة ؟

یعرف الجابري التراث بأنه ( كل حاضر فینا او معنا من الماضي ، سواء ماضینا او ماضینا غیرنا ، سواء

القریب منه او البعید .) انظر التراث و الحداثة محمد عابد الجابري.

إن القول بأن ذلك الماضي الإنساني بكل تراتبیته الزمنیة التاریخیة یتشكل كتراث فینا بمجرد حضوره ، دون

تلك السطوة الادبیةو التزاماته المعنویة التثاقفیة التي تخلف أثرها على العملیة العقلیة ، یبقى مجرد سردیات ،

فالتراث ذلك (المعرفي و الأیدیولوجي و أساسهما العقلي و بطانتهما الوجدانیة في الثقافة العربیة الإسلامیة)

انظر : نحن و التراث . الجابري.

إن الاحتباس الفكري داخل التراث ، كوضع یعیشه المتلقي و القارئ العربي ، جعلته أسیر منظومة تراثیة

تحتویه باغلالها عوضا على أن یحتویها بتبیئتها و تحیینها (بمعنى أن التراث یحتویه احتواء یفقده استقلاله و

حریته . لقد تلقى القارئ العربي و یتلقى ، تراثه منذ میلاده ككلمات و مفاهیم ، كلغة و تفكیر ، كحكایات و

خرافات ، كمعارف و حقائق كل ذلك من دون نقد و بعیدا عن الروح النقدیة : فهو عندما یفكر ، یفكر

بواسطته من خلاله ، فیستمد منه رؤاه و استشراقاته مما یجعل التفكیر هنا عبارة عن تذكر ) . انظر : نحن و

التراث . و یرجع الجابري ارتباط قارئ التراث بالتراث ، لیس فقط لموقع التراث من الذات ، بل لتهاوي

حاضره و فراغه من وسائل النهوض من ضعفه ، فیتلمس في التراث منافذ الخروج و أطواق النجاة لتحقیق

أحلامه و مطامحه في التقدم . (لذلك تجده عند القراءة یسابق الكلمات بحثا عن المعنى الذي یستجیب لحاجته ،

یقرأ شیئا و یهمل أشیاء ، فیمزق وحدة النص و یحرف دلالته و یخرج به عن مجاله المعرفي التاریخي … انه

. یقرأ كل مشاغله في النصوص قبل أن یقرأ النصوص ) . كتاب : التراث و الحداثة . الجابري

یسلط الجابري الضوء على الحاضر ، فیصفه بالتمازج الهجین ، الغامض المعالم ، المتداخل فیه الماضي مع

الحاضر (یشكل مزیجا أو مجمعا غریبا تتلاطم فیه بقایا امواج ماضینا و امتدادات امواج حاضر غیر

(حاضرنا ، حاضر الحضارة الأوروبیة ذات الطابع العالمي.

أن الحداثة الكاسحة -كما قال بها محمد سبیلا- التي سقط فیه الإنسان العربي ، بتقلیده للغرب و تقبل الوافد منه

أفكار ، نتج عنه استیلاب فكري عمیق لدى الكثیر من الفئات ، دون ممارسة العقلانیة النقدیة ، یقابله فجاجة

التقلید الاصم للتراث الذي یُغرق العقل في أفكار لها بیئتها الفكریة الخاصة وأبعادها الزمانیة و المكانیة التي

ولدت فیها ، فتتلقى هذه الفئة التراث دون الوقوف على تمعن تاریخنیته أو تفحص أدبیاته (ممارسة عقلیة تقوم

على عدم التسلیم بأي شيء إلا بعد فحصه ، إنها موقف ضد التقلید) ، لذا یرى الجابري بضرورة الاستقلال

التاریخي للذات العربیة و تحررها من أسر التراث و الاستلاب والتبعیة للغرب ، ولا یتأتى ذلك إلا من خلال

العملیة النقدیة العمیقة التي تطال بنى العقل و عملیاته و منظوماته الفكریة السیاسیة و الأخلاقیة ، بمراجعة

خطابه . (لقد نادیت غیر ما مرة بضرورة الاستقلال التاریخي للذات العربیة ، وهو استقلال لایمكن تحقیقه إلا

بإعادة ترتیب العلاقة بینها وبین التراث والفكر الأوروبي على أساس من العقلانیة النقدیة ) انظر كتابه :

المسألة الثقافیة . وفي غیاب هذه الآلیة ، نكون بصدد انحراف آخر قد یولد من الانطواء على الذات التراثیة و

المحمول الفكري الأوروبي ، هذا الاستكان یجعل (الكذب على التاریخ ممكنا تماما مثلما ان التخدیر

(الایدیولوجي ممكنا هو الذي یجعل الكذب على الأحیاء ممكنا.

أن المنفذ الوحید للخروج من تعاظم الذات المتغذیة داخل التراث ، الذي تراه كأنه لا یأتیه الباطل لا من خلفه

ولا أمامه ، فارضة حصنا دوغمائیا علیه ، كل ما هو خارجه باطلا . والخروج الثاني من موج الاغتراب

لمنظومات أوروبیة تأسست وفقا لمناهج بیئتها و خصوصیة ظروفها الزمكانیة ، لا یكون الا بالنقـد.

لنتسأل مع الدكتور الجابري (هل مازلنا لم نتحرر بعد من إشكالیات فكر القرن الماضي و نحن نعیش زمنا

آخر ، لعل أبرز ممیزاته أنه زمن التخطیط العلمي و لیس زمن الحلم النهضوي) أنظر : إشكالیات الفكر

العربي المعاصر.

لنبقى ننتظر میلاد مصطلح (میلاد جدید) الذي ظهر في ایطالیا لیتعمم على كل أوروبا في القرنین الخامس

عشر و السادس عشر ، الذي عكسته حركة ثقافیة عمیقة تأسست على التراث الإغریقي و الروماني ، بعد

الموات الطویل للقرون المظلمة الوسطى.