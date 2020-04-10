التفكیر بجوار محمد عابد الجابري

بقلم: الولید فرج
إن الحكم التأسیسي عن البدایات الأولى لفكرة الحداثة الفكریة ، یكاد یكون محصورا على الوضع السیاسي
الاجتماعي في القرن 17 ، وما صحبه من بزوغ للأدبیات الكلاسیكیة المثالیة و ما تتسم به من عمق في
المعنى و سمو في الذوق ، رغم ارستقراطیة هذه الحركیة الثقافیة إلا أنها أثارت معاني جدیدة و دفعت لفهم
القیم وإعادة فهم الإنسان لنفسه ، لتكون مقدمة لفلسفة الأنوار ، التي تتمظهر مادیا فیما بعد في الثورة
. الصناعیة و الانقلاب التكنولوجي
یلازم الضعف التآزم ، و یتناتج عن التقهقر ، فجاءت الحداثة الفكریة بمحمولها ، المتحرر من القید السیاسي
الإیدیولوجي باحثة عن مكامن هذا الضعف في تراكیب الذات ، تهدف إلى تفكیكها وإعادة بنائها ، في جانبها
الفكري و الثقافي ، من خلال إعادة ترتیب العملیة العقلیة على أسس منطقیة ، بعیدا عن مهاون مسلمات الذات
التراثیة.
ان تجذر مظاهر التخلف في العالم العربي ، یرجع إلى اقتصار استجلاب النتاج المادي للنهضة الأوروبیة من
آلة و تكنولوجیا ، دون النظر في المنظومات الثقافیة التي خلق من رحمها هذه المادیات المستحدثة ، مما غل
المجمتع بتبعیة للعالم الغربي فزاد من تعمق التخلف ، وهو ما یسمیه محمد سبیلا الحداثة الكاسحة . التي ولدت
الاتكالیة ، والبقاء في التماوج داخل التراث.
ما التراث ؟ و كیف تناوله محمد عابد الجابري؟ وكیف نظر الى الحداثة الفكریة ؟
یعرف الجابري التراث بأنه ( كل حاضر فینا او معنا من الماضي ، سواء ماضینا او ماضینا غیرنا ، سواء
القریب منه او البعید .) انظر التراث و الحداثة محمد عابد الجابري.
إن القول بأن ذلك الماضي الإنساني بكل تراتبیته الزمنیة التاریخیة یتشكل كتراث فینا بمجرد حضوره ، دون
تلك السطوة الادبیةو التزاماته المعنویة التثاقفیة التي تخلف أثرها على العملیة العقلیة ، یبقى مجرد سردیات ،
فالتراث ذلك (المعرفي و الأیدیولوجي و أساسهما العقلي و بطانتهما الوجدانیة في الثقافة العربیة الإسلامیة)
انظر : نحن و التراث . الجابري.
إن الاحتباس الفكري داخل التراث ، كوضع یعیشه المتلقي و القارئ العربي ، جعلته أسیر منظومة تراثیة
تحتویه باغلالها عوضا على أن یحتویها بتبیئتها و تحیینها (بمعنى أن التراث یحتویه احتواء یفقده استقلاله و
حریته . لقد تلقى القارئ العربي و یتلقى ، تراثه منذ میلاده ككلمات و مفاهیم ، كلغة و تفكیر ، كحكایات و
خرافات ، كمعارف و حقائق كل ذلك من دون نقد و بعیدا عن الروح النقدیة : فهو عندما یفكر ، یفكر
بواسطته من خلاله ، فیستمد منه رؤاه و استشراقاته مما یجعل التفكیر هنا عبارة عن تذكر ) . انظر : نحن و
التراث . و یرجع الجابري ارتباط قارئ التراث بالتراث ، لیس فقط لموقع التراث من الذات ، بل لتهاوي
حاضره و فراغه من وسائل النهوض من ضعفه ، فیتلمس في التراث منافذ الخروج و أطواق النجاة لتحقیق
أحلامه و مطامحه في التقدم . (لذلك تجده عند القراءة یسابق الكلمات بحثا عن المعنى الذي یستجیب لحاجته ،
یقرأ شیئا و یهمل أشیاء ، فیمزق وحدة النص و یحرف دلالته و یخرج به عن مجاله المعرفي التاریخي … انه
. یقرأ كل مشاغله في النصوص قبل أن یقرأ النصوص ) . كتاب : التراث و الحداثة . الجابري
یسلط الجابري الضوء على الحاضر ، فیصفه بالتمازج الهجین ، الغامض المعالم ، المتداخل فیه الماضي مع
الحاضر (یشكل مزیجا أو مجمعا غریبا تتلاطم فیه بقایا امواج ماضینا و امتدادات امواج حاضر غیر
(حاضرنا ، حاضر الحضارة الأوروبیة ذات الطابع العالمي.
أن الحداثة الكاسحة -كما قال بها محمد سبیلا- التي سقط فیه الإنسان العربي ، بتقلیده للغرب و تقبل الوافد منه
أفكار ، نتج عنه استیلاب فكري عمیق لدى الكثیر من الفئات ، دون ممارسة العقلانیة النقدیة ، یقابله فجاجة
التقلید الاصم للتراث الذي یُغرق العقل في أفكار لها بیئتها الفكریة الخاصة وأبعادها الزمانیة و المكانیة التي
ولدت فیها ، فتتلقى هذه الفئة التراث دون الوقوف على تمعن تاریخنیته أو تفحص أدبیاته (ممارسة عقلیة تقوم
على عدم التسلیم بأي شيء إلا بعد فحصه ، إنها موقف ضد التقلید) ، لذا یرى الجابري بضرورة الاستقلال
التاریخي للذات العربیة و تحررها من أسر التراث و الاستلاب والتبعیة للغرب ، ولا یتأتى ذلك إلا من خلال
العملیة النقدیة العمیقة التي تطال بنى العقل و عملیاته و منظوماته الفكریة السیاسیة و الأخلاقیة ، بمراجعة
خطابه . (لقد نادیت غیر ما مرة بضرورة الاستقلال التاریخي للذات العربیة ، وهو استقلال لایمكن تحقیقه إلا
بإعادة ترتیب العلاقة بینها وبین التراث والفكر الأوروبي على أساس من العقلانیة النقدیة ) انظر كتابه :
المسألة الثقافیة . وفي غیاب هذه الآلیة ، نكون بصدد انحراف آخر قد یولد من الانطواء على الذات التراثیة و
المحمول الفكري الأوروبي ، هذا الاستكان یجعل (الكذب على التاریخ ممكنا تماما مثلما ان التخدیر
(الایدیولوجي ممكنا هو الذي یجعل الكذب على الأحیاء ممكنا.
أن المنفذ الوحید للخروج من تعاظم الذات المتغذیة داخل التراث ، الذي تراه كأنه لا یأتیه الباطل لا من خلفه
ولا أمامه ، فارضة حصنا دوغمائیا علیه ، كل ما هو خارجه باطلا . والخروج الثاني من موج الاغتراب
لمنظومات أوروبیة تأسست وفقا لمناهج بیئتها و خصوصیة ظروفها الزمكانیة ، لا یكون الا بالنقـد.
لنتسأل مع الدكتور الجابري (هل مازلنا لم نتحرر بعد من إشكالیات فكر القرن الماضي و نحن نعیش زمنا
آخر ، لعل أبرز ممیزاته أنه زمن التخطیط العلمي و لیس زمن الحلم النهضوي) أنظر : إشكالیات الفكر
العربي المعاصر.
لنبقى ننتظر میلاد مصطلح (میلاد جدید) الذي ظهر في ایطالیا لیتعمم على كل أوروبا في القرنین الخامس
عشر و السادس عشر ، الذي عكسته حركة ثقافیة عمیقة تأسست على التراث الإغریقي و الروماني ، بعد
الموات الطویل للقرون المظلمة الوسطى.