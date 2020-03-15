التفكير في غلق المساجد وإلغاء الرحلات الداخلية

تفكر السلطات المختصة بشكل جدي في اللجوء إلى خيارات أكثر حساسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في مقدمتها بحث فتوى غلق المساجد مخافة من تسببها في انتشار العدوى ،و أيضا إمكانية إلغاء أو تجميد الرحلات الداخلية بالقطارات أو بالطائرات أو الإفلات ذات الحجم الكبير،لكن يرتبط هذا الأمر بفحوى التقارير التي ترفع للسلطات العمومية حول تفاقم انتشار المرض.

تفكر الوزارة الأولى في الاحتكام لحزمة من الإجراءات كثيرة من أجل التصدي لانتشار وباء كورونا في الجزائر،وذلك على خلفيات الاجتماعات الماراتونية بين الوزير الأول عبد العزيز جراد وأعضاء حكومته طيلة نهار أمس.

و المجال الثقافي والرياضي جمدت كل النشاطات الثقافية والرياضية ، ضف إلى ذلك فقد تم إلغاء جميع الأسواق الأسبوعية والتظاهرات التجارية الموسمية ، حيث وجهت الوزارة الأولى تعليمات إلى الولاة برفض الترخيص إلى أي تظاهرة تجارية موسمية التي تقام داخل الخيم في عطلة الربيع ، كما تجري عملية غلق الحدائق وقاعات اللعب بعد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات ، كما حملت نفس التعليمة بعدم الترخيص للجمعيات والأحزاب السياسية لتفادي انتشار مسببات الوباء ، في حين تجري وزارة النقل عملية استقطاب المسافرين الجزائريين العالقين باسبانيا والمغرب عن طريق تخصيص طائرتين وباخرتين للغرض نفسه وقد تصل الظروف إلى إلغاء الرحلات الداخلية في القطار والطائرات وحتى الحافلات ذات الحجم الكبير لتفادي توسع دائرة الإصابة بداء كرونا خاصة بالولايات التي عرفت بؤرة الإصابة ، من جانب آخر أشار الوزير الأول إلى جعل مثلث العاصمة ، البليدة بوفاريك تحت الرقابة الصحية الدقيقة بصفته مركز انتشار الوباء وتوسعه.

محمد بن ترار