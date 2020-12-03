التفكير على هامش كوفيد 19 في مجلة “دراسات فلسفية “

تضمن العدد 15 لمجلة “دراسات فلسفية” الخاص بشهر نوفمبر 2020 المحكمة نصف سنوية عن الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية مجموعة من المقالات والدراسات والترجمات والحوارات والقراءات المتنوعة التي تصدر عن هذا الفضاء الخاص بأهل الفلسفة والمشتغلين بها من الجزائر وخارجها.

التخييل في السرد الروائي التاريخي

ونجد في الجزء المخصص للمقالات ” هايدغر وصعوبة إعادة تحديد الواقعائية” بالإضافة إلى ” التنوير وهاجس المعرفة ونشأة الحداثة” وكذا “الطب الكولونيالي الفرنسي وأثره على سكان الجزائر” ، “المسؤولية السياسية داخل الأنظمة النيابية” ، “وأد الأرض ومستقبل الحياة “،وهناك مقالة بالفرنسية موسومة بـ “التفكير على هامش كوفيد 19″، وفي الدراسات نجد “السياسة في أبستمولوجيا كارل بوبر”، كما يحتوي هذا العدد الجديد على الترجمات :” الديمقراطية من أزمة إلى أخرى مارسيل غوشيه ( الجزء الثاني) ، ومن الحوارات : ” التخييل في السرد الروائي التاريخي تاريخا وفلسفة …حوار مع عبد الوهاب عيساوي ، ومن القراءات : قراءة في كتاب ” الطواسين ” لأبي منصور الحلاج .

إيصال نتاج العقل العربي إلى العالم

ولقد تأسست هذه الجمعية الثقافية الوطنية المسماة بالجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية في 25 جوان 2012 تهدف بالأساس إلى جعل الفكر الفلسفي عنصرا مكونا للحياة الثقافية في الجزائر. كما أن هذه الجمعية تهدف إلى إيصال نتاج العقل العربي إلى العالم، وتوسيع دائرة التواصل مع الأوساط الأكاديمية والبحثية العالمية وتعريفهم بالفكر الفلسفي الجزائري والعربي المعاصر وتسعى إلى نشر وتجذير الفكر الفلسفي النقدي في الحياة الثقافيّة الجزائرية وتدعيم الابداع في المجال الفكري والفلسفي والتعريف بأعلام الفكر والفلسفة الجزائريين والعالميين، وهذا كله لتنشيط الحياة الثقافيّة والفكريّة على المستوى الوطني عن طريق تنظيم الندوات والملتقيات العلمية.

رصد منجزات المفكرين والفلاسفة الجزائريين

كما أن اهتمامات هذه الجمعية متجهة إلى إخراج الفلسفة من فضاء الجامعة والمدارس الثانوية إلى الفضاء العام، عن طريق توظيف وسائل التنشيط الثقافي من ندوات وملتقيات وعلى المنشورات من مجلات وكتب، مع اعتمادها على الطاقات الفكرية الكبيرة التي تؤطرها وعلى منجزات المفكرين والفلاسفة الجزائريين والدوليين. وقد أنجزت هذه الجمعية الكثير من هذه الأعمال منذ تاريخ تأسيسها إلى غاية اليوم يترأسها حاليا الأستاذ الدكتور عمر بوساحة.

حكيم مالك