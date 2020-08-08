التغييرات في السلك القضائي لها أهدافها

كشف الخبير في القانون الدستوري، عميد كلية العلوم القانونية بجامعة المسيلة، الدكتور حمزة خضري، أمس، أن التوقيت الذي اختاره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإجراء حركة واسعة في سلك الرؤساء و النواب العامين لدى المجالس القضائية، مؤشر على أن الدولة ماضية في إصلاح القضاء، و تطهير السلطة القضائية من بعض العناصر التي أساءت لها ولسمعتها، مشيرا أن هذه التغيرات تعتبر مؤشر مؤكد على الاستمرارية في مكافحة الفساد، من خلال تعيين كفاءات نزيهة قادرة على إرساء قيم العدالة والإنصاف ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها، لإعادة السلطة القضائية إلى دورها الحقيقي في بناء دولة القانون والمؤسسات.

وأكد الدكتور خضري، الذي يترأس الجمعية الوطنية للدراسات الدستورية والقانونية، أن التغيرات في سلك النواب العامين و رؤساء المجالس القضائية التي تم بموجبها، تعيين 17 رئيس مجلس قضائي، و تحويل18 آخرين، مع إنهاء مهام 17 رئيس مجلس قضائي، بالإضافة إلى تعيين 19 نائبا عاما، وتحويل 17 آخر مع إنهاء مهام 19 نائبا عاما، قد جاءت في مجملها في إطار صلاحيات الرئيس المنصوص عليها في الدستور والقانون، موضحا في ذات السياق، أنه طبقا لأحكام الدستور، لاسيما المادة 92 منه التي نصت على صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين الوظائف المدنية و العسكرية السامية، و هي الصلاحية التي أكد عليها المرسوم الرئاسي رقم 99/240 المتعلق بتحديد الوظائف المدنية السامية، التي يعين فيها رئيس الجمهورية، والتي من بينها وظيفة النائب و رئيس المجلس في قطاع العدالة، مضيفا بالمقابل، أنها تعتبر أوسع حركة تغييرات يقوم بها الرئيس تبون، منذ توليه الرئاسة إلى يومنا هذا.

تحريك ملفات الفساد التي لم تحال على العدالة بعد

أما بخصوص دور النواب العامين و رؤساء المجالس القضائية، في المرحلة الحالية، فقد أوضح عضو لجنة الخبراء بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنهم مكلفون دون شك بضبط وتنظيم عمل المحاكم و المجالس القضائية بالشكل الذي يجعلها أكثر فعالية، في تقديم الخدمة القضائية العمومية للمواطن من جهة، و في الارتقاء بجودة الأحكام و القرارات القضائية، من جهة أخرى.

وقال الدكتور خضري، بمناسبة حديثه مع “الوسط”، أن التغييرات الجديدة التي مست سلك القضاء، جاءت للتأكيد على إصرار الدولة الجزائرية على مكافحة الفساد، عبر المراهنة على الطاقم الجديد للنيابة العامة، في تحريك كل ملفات الفساد التي لم تحال على الجهات القضائية، للعمل على توجيه الضبطية القضائية للبحث و التحري الجاد على جرائم الفساد، التي لم يتم بعد الكشف عنها في القطاعين العام و الخاص.

في حين، إغتنم الدكتور حمزة خضري فرصة الحديث عن قطاع العدالة في الجزائر، لدعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمزيد من الاهتمام بالسلطة القضائية، عن طريق الشروع في إصلاحات عميقة للهيكل التنظيمي الإداري للمحاكم، و المجالس القضائية و المحاكم الإدارية و المحكمة العليا و مجلس الدولة، وهذا قصد القضاء على بعض أشكال البيروقراطية من خلال رقمنة العمل القضائي.

مريم خميسة