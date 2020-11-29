التعويض سيكون للزبائن مباشرة

دعت شركة الطيران AIGLE AZUR اليوم من خلال بيان للشركة زبائنها الذن سبق لهم شراء تذكرة من الجزائر صادرة عن المحلات التجارية التابعة لهم والتي لم يتم نقلهم بسبب توقف نشاط الشركة

في 6 سبتمبر 2019 وتصفيتها الاجبارية في 16 سبتمبر2019 الاعلان عن انفسهم من خلال البريد :وحدة تصفية اجل ازور او عن طريق بوابة الويب وذلك قبل 24 ديسمبر 2020

وعلى المعنيين بالامر تحديد رقم التذكرة وبيان الهوية البنكي الخاص بهم يضيف البيان