التعليم في ظل جائحة كورونا

الأخصائية الاجتماعية : أحمناش ياسمينة

لا يخفى على أحد ما مر و يمر به العالم الآن من تحديات ،صعبة على مستوى الحياة بشكل عام ،و المنظومة التربوية بشكل خاص , فلقد تأثرت العديد من الأنظمة التعليمية في مختلف الدول و البلدان سلبا بالأزمة العالمية الحالية بسبب فايروس أو ما يعرف بجائحة كورونا و ذلك بسبب العراقيل التي صادفها التعليم في ظل الجائحة كالتدريس المباشر للتلميذ ،و الفريق التربوي بشكل عام ,و هذا ما جعل المنظومة التعليمية بعد انقطاع دام تقريبا 07 أشهر إلى ( منذ شهر مارس ) إلى إعادة فتح المدارس في ظروف استثنائية في شهر اكتوبر الماضي رغم كل المخاوف التي انتابت الجميع بداية من الأولياء إلى غاية القائمين على العملية التعليمية و هذا راجع إلى عدم جاهزية المؤسسات التعليمية بالمستلزمات الكافية لمواجهة جائحة كورونا و استنادا لما ذكرناه تم الاعتماد على بروتوكول صحي ربما قد نسميه تعجيزي في الوقت الذي من المستحيل التحكم فيه بحركة التلاميذ ،وعمليات التلامس بينهم ،و بين أقرانهم و كل ما قد يكون بوسعه المساعدة لتفادي الكوارث ،و الاصابات هو التحسيس ،و التوعية بين التلاميذ عن خطورة الفايروس ،و أعراضه و بأنه فايروس مميت و قاتل قد يمكننا القول أن الشيء الوحيد الذي أنجح الدخول المدرسي في رأيي الشخصي هو فرحة التلاميذ بالعودة إلى مقاعد الدراسة بعد غياب طويل السؤال المطروح هنا هل أوفت المنظومة التربوية بوعدها بتوفير جميع المستلزمات و الضروريات الازمة للتأقلم مع الجائحة كالمعقمات و الكمامات مثلا خصوصا لمناطق الظل التي لاطالما كانت في الهامش و معزولة اليوم سأتحدث عن تجربتي الشخصية في الميدان باعتباري استاذة أؤدي واجبي المهني للبراءة فنحن أن صح التعبير نعمل عمل الجيش الأبيض نحارب من جهة و ندرس من جهة اخرى و بين استيعاب التلاميذ من عدمه تخلق مشاكل أخرى بيننا و بين الأولياء فالمعلم اليوم وجد نفسه يتقمص جميع الأدوار و لا بد منه أن يؤديها بكل تفاني فمثلا هو مجبر على إيصال الرسالة لتلاميذه بكل شفافية ،و بساطة ليفهم أغلبيتهم الدرس و إلا فهو سيتعرض لحملات مضايقة لا متناهية من الأولياء ثانيا هو نجرب على تقمص دور الطبيب ،و الممرض لتجنب إصابتهم بالفيروس و لكل لا يتفشى في المؤسسة التعليمية هنا اذا يعيش الاستاذ بين المطرقة و السندان بين تأدية الواجب و بين الخوف من تأديته و هذا على لسان أحد تلامذتي , عندما تتحدث البراءة : ه – ز

أتمنى أن ينتهي هذا الوباء و يعود كل شيء كما كان فلقد اشتقت إلى زملائي في الفوج الآخر فأنا ألتقي بهم منذ عودتنا إلى مقاعد الدراسة و بصفتي أخصائية إجتماعية أرى أن التحلي بالصبر و الذكاء الانفعالي في مواجهة هذا النوع من العقبات هو الحل الأمثل لإستغلال المشكل لصالحنا ففايروس كورونا رغم صعوبته إلا أن قوة الانسان في تعاملاته مع المواقف الصعبة أفضل سلم لتخطي العقبات.