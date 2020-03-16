التعليق الإستثنائي لنشاطات مجلس الأمة ابتداء من اليوم بسبب كورونا

أعلن مجلس الأمة تعليق كل نشاطته استثنائيا ابتداء من اليوم وإلى اشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفاد مجلس الأمة ، اليوم الإثنين في بيان له، أنه وبعد إجتماع لرئيس المجلس بالنيابة قرر مكتب المجلس التعليق الإستثنائي لنشاطه البرلماني اعتبارا من اليوم وحتى اشعار آخر.

وأضاف البيان أنه تم إرجاء الجلسة العامة المخصصة لانتخاب ممثل مجلس الأمة في المجلس الدستوري، والتي كانت مقررة يوم الأربعاء 18 مارس 2020، بعد الزوال، إلى موعد لاحق.

كما أشار المجلس أنه تقرر إرجاء الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة، المبرمجة يوم الخميس 19 مارس 2020 إلى تاريخ سيتم تحديده بالتنسيق والتشاور مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة.

وشدد مكتب مجلس الأمة على ضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية المعلن عنها من طرف الحكومة.