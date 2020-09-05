التعاونية الفلاحية للخدمات بدون اعتماد

يتساءل فلاح المقاطعة الإدارية تقرت، عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف التماطل في منهم اعتماد التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين بعوامل الإنتاج وادي ريغ بتقرت، رغم مراسلة الأمين العام السابق للوزارة الذي تم ترقيته لوزير القطاع لمصالح والي ورقلة.

ناشد عدد من فلاحي المقاطعة الإدارية تقرت بورقلة في تصريح لهم مع يومية “الوسط”، من الوزير الأول بالتدخل العاجل لدى وزارة الفلاحة لتقديم المسؤولين المعنيين أمام المساءلات القانونية بخصوص تقديم توضيحات حول تماطل مصالح والي ورقلة في تسليمهم اعتماد التعاونية رغم مراسلته لفعل ذلك من طرف الأمين العام السابق لوزارة الذي يشغل منصب وزير للفلاحة حاليا، حيث وصف هؤلاء المشكل القائم بالتماطل غير المبرر في منحهم الموافقة على اعتماد التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين بعوامل الإنتاج بوادي ريغ تقرت ، لتمكينهم من مزاولة نشاطهم بعيدا عن العراقيل البيروقراطية الإدارية حسب قولهم.

من جهة ثانية فقد تساءل أكثر من متحدث في الموضوع عن الجهات تقف خلف عرقلة تعليمات الحكومة والسلطات العليا القاضية بتقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات للنهوض بواقع و أفاق الفلاحة في إطار البحث عن بدائل حقيقية لإخراج قطاع الاقتصاد من عنق الزجاجة وذلك بهدف إنهاء التبعية لقطاع المحروقات الذي تهاوت أسعاره في البورصات العالمية . ومعلوم أن الفلاحون قد قاموا بـ 03 مراسلات لطلب لقاء والي ولاية ورقلة أبوبكر الصديق بوستة ، كانت قد تسلمت يومية “الوسط ” نسخة منها أنه بعد رفض ملف اعتماد تعاونيتهم من طرف مديرية التنظيم بورقلة توجهوا مباشرة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وهذا حسب ما تنص عليه أحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 69-459 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1996 والذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية وبعد دراسة ملفهم والتقائهم بوزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق شهر ديسمبر من السنة الفارطة ، تم إبلاغهم أنه تم إرسال إليهم رسالة من طرف الأمين العام لوزارة الفلاحة تقضي بضرورة التكفل بانشغالهم .

ومعلوم أن الرجل الأول بالولاية لم يكلف نفسه عناء استقبالهم والاستماع لانشغالاتهم ، وهو الأمر يتنافى مع توصيات رئيس الجمهورية الرامية لإلزام المسؤولين بفتح قنوات الحوار والاستماع لانشغالات الجبهة الاجتماعية المحلية بتطبيق مبدأ حسب الأولويات والإمكانات المتاحة.

أحمد بالحاج