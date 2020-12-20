التطورات المفاجئة والأحداث الخطيرة..نحن إسرائيل إلى أين؟

بقلم: صالح عوض

اختراقات عظيمة للأجهزة الأمريكية الحساسة على مدار 6 أشهر في أعنف هجوم من نوعه وكورونا وما ألقته من أعباء على الاقتصاد الأمريكي والانتخابات الفضيحة وما تركته في نفوس المجتمع الأمريكي وما يتضح من انشطار عرقي وطبقي يهدد بالتبعثر.. كل هذا يشد الخناق على الدولة الأمريكية المثقلة بالديون والهزائم في العراق وأفغانستان هذا في ظل تنامي قوى الخصوم فهل صحيح أنها ستنتهي خلال عشر سنوات كما تنبأ بوتين؟ أم أنها ستتجدد بفعل قوى غير مرئية الآن؟

والدولة العبرية تسابق الريح لإقامة المهرجانات الاحتفالية بمناسبة تطبيع دول الخليج والمغرب في محاولة لرفع المعنويات في تجمعات قامت على أساس من الدعم الخارجي غير المحدود فهل ينفعها حائط مبكى في دبي فيما لايزال الفلسطينيون في بيت المقدس وأكنافه يرابطون بكل يقينهم على ثابت حقهم؟.. والأسئلة تكبر ولا تصغر حاملة التهديد الوجودي فماذا تريد باكستان وماذا تريد تركيا وماذا تريد إيران؟ والى أين تتجه الجزائر وماليزيا والعراق؟.. هذه الدول الإسلامية الكبيرة بماذا تفكر وما هو مكرها وقوى الفعل الداخلية فيها إلى أين تتجه وهي تتحسس التغيرات العميقة في النظام الدولي؟

أمريكا امام الاسئلة؟

الدولة الأمريكية العميقة تشعر بالخيبة وهي تواجه الهزائم التقنية من خلال الاختراق الذي شمل مؤسسات حساسة للمؤسسات الأمريكية الخطيرة على مدار ستة أشهر والأخطار الاقتصادية في مواجهة تنامي اقتصاد إقليمي وعالمي آخذ في التصعيد الواحدة تلو الأخرى نتيجة الفوضى التي عمت التسيير في الإدارة الأمريكية على عهد ترمب والذي لا هم له الان الا العودة الى الكرسي ولو على جماجم الشعب الامريكي حيث تفقد الادارة الامريكية الان القدرة على السيطرة على العالم عن طريق الاحتكار والتحكم بحركة السوق وصندوق النقد الدولي والادوات الخرى التي ابتدعتها في النصف الثاني من القرن العشرين.

لفلقد مثلت الاتفاقية التي عقدت قبل اسابيع حيث وقعت 15 دولة على اتفاق تاريخي يعتبر هو الاهم في التاريخ البشري تضم الصين واستراليا للتجارة الحرة وكسر الاحتكار العالمي والدفع بقوة الى ابراز قوى اقليمية اقتصادية خارج اطار نظام العولمة الامريكي وليس غائبا عن البال قوة اقتصاد الصين والتي يمثل انتاجها اكثر من 50 بالمائة من انفاقها.. اننا ازاء اعادة انتاج النظام الاقتصادي العالمي من جديد بمعنى آخر انه سيتحرر من قيود العولمة الذي فرضت امريكا خلال عقود تحت سيطرة الليبرالية المتوحشة والراسمالية الجنونية لصالح عالم يعتمد على اقاليم ومراكز قوى دولية عديدة على الاقل هذا ما يتم التنظير له الان..بمعنى انكسار حدة الهيمنة التي يمارسها كبار رجال المال في امريكا منذ بداية التنفيد

هنا نريد أن يكون واضحا للجميع عنوانيين في غاية الاهمية الاول ذلك الذي يتعلق بهدفية التحالف مع الصين: ان الاغترار بالصين مصيدة جديدة للدول المتحالفة معها الان في مشروع طريق الحرير وينبغي ادراك ان الامبراطوريات لا تمنح شيكولاته للاتباع انما تطالبهم بالسخرة والعمل في الخدمة من اجل قوة المركز ورفاهه.. والصين اليوم في مشروع طريق الحرير هي المركز والذي تبدو فيه الدول الاخرى متطفلة على المشروع مستفيدة من حلواه وبالتاكيد بعد مضي زمن ليس طويل ستكتشف الدول انها مقدمة خدمات للامبراطورية الصينية العملاقة.والثاني: مآلات الصراع الاقتصادي الرهيب بين الصين ومحورها من جهة والولايات المتحدة والحلف الراسمالي الليبرالي من جهة اخرى.. هنا أيضا ينبغي ان لا ياخذنا الاغترار بعيد عن نتائج الصراع الحقيقية حيث لن يقبل رجال المال الامريكان وعصابات المافيا المالية باوربا وامريكا بان تتجه قيادة المال العالمي الى الصين ا وان تقتطع الصين قسما كبيرا منها.. فهؤلاء ليسوا دولا بحيث يتقيدون باعتبارات الامن والسلام واستقرار المجتمعات، هؤلاء لايهمهم من بعيد أو من قريب السلم والامن العالميين وكل ما يعنيهم هو تحكمهم بحركة المال في العالم وهم يتفنون في صناعة الادوات والاساليب لاستمرار هيمنتهم، وهم مستعدون ان يششعلوا الحروب حتى النووية مقابل استمرار تدفق مصالحهم كما فعلوها في الحرب العالمية الثانية.. وأي حرب اقتصادية متبوعة بحرب عسكرية وامنية ستكون بلا شك نتيجة تطور التنافس الحاد على الاسواق والثروات الطبيعية وهنا تكون هذه الحرب مجال استنزاف رهيب لقوى البلدين او المعسكرين بحيث سلحق مزيد من الخسارة بالاقتصاد الصيني والقوة الصينية كما سيلحق الخسران نفسه بالاقتصاد الراسمالي والامريك على راسه.

هذا احد الاخطار المهددة لاستمرار الولايات المتحدة الامريكية في الوجود السياسي فلقدتصدق نبوءة بوتين القائمة على دراسات امنية واستراتيجية بان عشر سنوات ستكون كافية لتحلل الولايات المتحدة الامريكية ولكننا في المقال نرى ان اشتباك الحكومة السرية بالصين سينتهي الى الحاق العطب الجوهري بالاقتصاد الصيني الامر الذي يعني بوضوح اننا امام انهيار اقتصادي عالمي.

وينبغي ان يكون الخلل الاجتماعي حاضرا عند دراسة مآلات الولايات المتحدة الامركية فرغم مئات السنين ورغم القوانين والحروب الداخلية والثورات الداخلية الا ان المجتمع يعيش حالة انشراخ غير مسبوقة بين مكوناته العرقية والطبقية.. وصلت الى حد تنامي المليشيات المسلحة وتدفق السلاح في الاسواق حيث تم ضخ اكثر من 20 مليون قطعة سلاحفي المجتمع الامريكي بمعنى اننا ازاء انتقال محتمل بين الخلاف باللسان الى الاحتكام الى السلاح.

الكيان الصهيوني استثناء:

تقف القيادة الصهيوني ةفي قلق خطير امام عدة ملفات الاول: كيف التعامل مع الموضوع الفلسطنيني وهذا يمثل قلقا وجوديا.. فلقد اثبتت العقود السبعة الاخيرة ان المجتمع الفلسطيني قوي ومتماسك وعبارة عن عائلة واحدة في غاية التداخل والانصهار حتى ان المسيحيين في فلسطين لهم خصوصية لن تجد لها مثيلا وهي انهم والمسلمين في حالى تجانس وتداخل كامل الامر الذي يعني أن الحالة المعنوية والوطنية لم تتأثر بموجات الضغط والقصف العنيف عليها.. ومن هنا تبدو كل محاولات بناء المجتمع الصهيوني فاشلة ومثيرة للسخرية فعلى مدار السبعة عقود الفائتة لم تتمكن المؤسسات الصهيونية من تشكيل شخصية اسرائيلية متجانسة حيث يبدو على المجتمع الصهيوني انه عدة مجتمعات متنافرة لعل ابرز دلائلها ما تم من تصادم بين الفلاشا و اليهود الغربيين في مواجهات دامية ادت الى عدد من القتلى والاصابات التي ورثت احقادا وشعورا بالظلم والغبن العنصري ادى الى انتحار زعيم الفلاشا.. كما ان الفسفيساء اليهودي في الكيا ن الصهيوني يتعرض لواحدة من اخطر عمليات اهتزاز اليقين بعد ان اصبح واضحا ان هذا الكيان لايستطيع ان يحيا وحيدا في اطار دولة عنصرية يهودية..

فخمس المجتمع يهود مغاربة لهم امتدادهم المعنوي الى خارج الكيان الصهيوني وخمسهم عارقيون ويمنيون ومصريون وخمسهم روس ومن دول اوربا الشرقية ولكل فئة من هؤلاء تقاليدها ومشاعرها ووظيفتها المتناقضة في احيان كثيرة مع الحالات الاخرى الامر الذي جعل منها عبارة عن اقليات في بحر هائج.

ولم يستطع الكيان الصهيوني خلال سبعة عقود رغم كل ما استخدم من داوات واساليب ان يفرغ فلسطين من اهلها او يحرم اهلها من الحضور الفاعل في المسرح الدولي والاقليمي بحيث اصبحت الحقيقة الفلسطينية رغم انها نظرية الى حد كبير هي الضاغطة على صانع القرار الصهيوني، ورغم هزال الاداء الفلسطيني وطفوليته وعبثيته المثيرة للتقزز الا ان البركة في الشعب الفلسطيني والارض الفلسطينية حرمت الكيان الصهيوني من التمتع بانتصاراته المتنوعة الامنية والسياسية والتقنية على المنطقة بل لم تستطع كل بهرجة الامارات المنخرطة في الحلف الصهيوني تعويض الكيان الصهيوني شيئا على لاصعيد النفسي تجاه هزيمته المعنوية من حضور الشعب الفلسطيني.. لهذا يقف الكيان في حالة انشداه وحيرة فكلما ظن انه تحكم بمنطقة واتجه لسواها انقلب عليه اصدقاؤه وحلفاؤه من اوربا الى اسيا بل والى قطاعات كبيرة في امريكا.

لا استعمار ولا ابارتايد:

مجددا تبدو علمية قراءتنا للكيان الصهيوني بدائية وسطحية يغلب عليها التفكير الثأري والاستفزازي بعيدا عن الفهم لحقيقة هذا الكيان.. لقد كان واضحا أن الكيان الصهيوني لا يستهدف فقط ارض فلسطين وان كان ذلك في حد ذاته امرا خطيرا، ولقد نبه الناصحون في الأم كالعلامة ابن باديس وحسن البنا منذ ذلك الحين أن المشروع الصهيوني يهدف الى قسم الوطن العربي الآسيوي والإفريقي ويقيم كيانا يتحكم في المنطقة ويمنع تواصلها،

هذا الكلام مكرر وهو مفيد بلاشك ولكن ينبغي البناء عليه وتوسعة المعرفة باركانه.. فنحن ازاء حالة لا تشبه الاستعمار ولا نظام الابارتيد.. ففي حالة الاستعمار يضع المستعمرون رحالهم في البلد المستضعف ينهبونه ويحكمون على اهله بالتخلف والفقر والانزواء عن مسرح الحياة ويحاربون بذلك قيمه وموروثه ومكوناته الثقافية، وفي حالة الابارتيد يتجه المستعمرون العنصريون الى الزج بالشعب الاصلي الى محميات يمارس عليها القهر والعنصرية والميز العنصري كما حصل في الولايات المتحدة الامريكية وفي جنوب افريقيا.. ولكن في الحالتين لم يكن طرد السكان الاصليين هدفا في استراتيجية المستعمر اما في الحالة الفلسطينية فلقد تم الاتجاه مباشرة بناء على مقولة: “ارض بلا شعب لشعب بلا ارض” واستدعى ذلك القيام بعمليات تطهير عرقي عنصري قتلا وتشريدا شمل اكثر من 90 بالمائة من الشعب الفلسطيني.. هذه العملية الاخطر في التاريخ البشري والسابقة التي لم تشهد مثيلا لها كانت بمثابة تفريغ البلاد من اهلها لاسكان اناس اخرين تجمعهم المهمة والوظيفة.

من هنا كان التجمع الصهيوني لايعني خيارا يهوديا ولا مشروعا يهوديا انما هو مشروع غربي اشتركت فيه دول عظمى من روسيا وامريكا وبريطانيا وفرنسا لتحقيق هدف استراتيجي بعيد المدى يوفر لحضارة الشمال بشقيها الشرقي والغربي اهم المرتكزات الامنية الجيوسياسية.. ومن هنا جاءت صعوبة القضية الفلسطينية وكما قال ماوتسي تونغ ان ثورة فلسطينية في فلسطين تعني المستحيل وساكتب شعرا لو انطلقت..

ماذا يمكننا فعله:

لهذا فان أي تضعضع في المعسكر الامبريالي الشرقي والغربي يعني مباشرة تضعضعا في الكيان الصهيوني ومن الواضح اننا كعرب ومسلمين في هذه المرحلة دون القدرة على احداث هزات عنيفة وذات جدوى في المعسكر الامبريالي وحدنا.. من هنا قد تبدو عملية تحالف الدول العربية والاسلامية الوازنة الجزئي مع الصين وروسيا خطوة تكتيكية كبيرة للخروج من هيمنة الاحتكارالامريكي ولكن العملية نفسها محفوفة بالمخاطر تحتاج دراسات وموزانات عميقة ودقيقة.

فلسطين ترمومتر لقياس الحالة الدولية والمحلية والاقليمية ومالم تتحرك الدول العربية والاسلامية الى احداث توازن دولي مقتدر في هذه المرحلة-الفرصة.. ستكون قد خسرت جولة كبيرة.. والامل معقود اليوم على تركيا وايران وباكستان والجزائر ودول عربية واسلامية عديدة لتحقيق التوازن الاستراتيجيوالله غالب على امره.