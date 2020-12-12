التطبيع يهدد بانفجار شعبي بالمغرب

تعيش المدن المغربية على وقع الاحتجاجات والتصادمات ما بين المواطنين الذين خرجوا في مسيرات ضد التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني وقوات المخزن الملكية التي دخلت في مناوشات بالمساجد والساحات .

هذا وكانت البداية من خطب الجمعة اين تطرق العديد من خطباء مساجد المملكة في خطب الجمعة إلى خطورة الخطوة التي اقدم عليها ملك المغرب الذي تخلى عن صفته أمير المؤمنين وحاميا للدين الاسلامي ومقدساته وأعلن التطبيع مع الكيان الصهيوني، الأمر الذي إلى احتجاجات ومناوشات في العديد من مناطقالوطن على غرار “فاس ، مكناس ، الرباط ، وجدة ،طنجة،وحتى تاوريرت وجرسيف والناظور .”على خلفية الوقفات أمام المساجد والتي ردت عليها السلطات المغربية بالقمع الامني ، وصلت إلى حد اقتحام المساجد على غرار ما وقع في أحد مساجد فاس .

هذا وقد استمرت الاحتجاجات صبيحة أمس السبت الذي يصادف يوم عطلة بالمغرب أين تم تنظيم مسيرات واعتصامات بالساحات لمطالبة الملك بالتراجع عن قراره بالتطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين،هذا قد أعلن أغلب شيوخ الزوايا والمساجد والمنابر العلمية بالمغرب الخروج عن صمتهم ومناشدة ملك المغرب بالتراجع عن هذا القرار الذي أثار امتعاض العلماء والسياسيين في مختلف ارجاء العالم الاسلامي ،

محمد بن ترار