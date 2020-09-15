التطبيع إقرار علني ببيع فلسطين

اعتبر سفير دولة فلسطين بالجزائر، الدكتور رمزي أمين مقبول، أن إعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاقيات بين الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني مؤشر على سيطرة الإدارة الأمريكية على هذه الكيانات العربية، وتنازل عن القدس وإقرار علني ببيع فلسطين، وتسليمها للصهاينة.

حيث أكد السفير في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذا التطبيع أمر لا يخص الفلسطينيين وحسب، بل يتعداه إلى الأمة العربية والإسلامية جمعاء، وهو طعنة نجلاء في ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة للقدس والأقصى، واصفا إياه إنه يوم أسود ويوم خزي وعار للمطبعين والموقعين على اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، باعتباره خيانة وانزلاقا وسقوطا لا مبرر له.

وأوضح ذات المتحدث، أنه كان لنا علم أن هناك بعض الدول العربية تطبع وتقيم علاقات بشكل أو بآخر مع الكيان الصهيوني سرا، لكن المفاجأة كانت بأن تعلن الإمارات والبحرين بكل وقاحة وفظاظة عن الاتفاقيات، بما في ذلك ترامب لكسب أصوات الناخبين الأمريكيين، على حساب القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذه السقطات والخيانات تأتي في ظل رفض وتحدي القيادة الفلسطينية لصفقة القرن التي ستذهب إلى مزبلة التاريخ، وهو ما نجم عنه حسبه الكثير من الضغط والخطوات الأمريكية والصهيونية على الشعب الفلسطيني، في رسالة مفادها “أيها الفلسطينيون أنتم لوحدكم وليس كما تعتقدون وراءكم الأمة العربية “.

وهنا قال الدكتور مقبول أن الشعب والقيادة الفلسطينية فهموا الرسالة جيدا خاصة أن الفلسطينيين يعولون على دعم الجماهير العربية وبعض الأنظمة العربية لقيادة جبهة عربية مساندة لقضية فلسطين، فضلا عن التعويل على بعض دول وأحرار العالم لعدم السكون عن هذا العار.

مريم خميسة