التضامن واجب ونتعاون مع الإدارة لحل المشاكل

*طلبنا من أصحاب المطاحن الكبرى والمصانع التضامن

*التجار والباعة تفهموا الوضعية الخطيرة ودعمنا لهم متواصل …

*إعانة العائلات المحتاجة مسؤولية مشتركة وليست بمهام قطاع

في حوار صحفي كشف المنسق الولائي لاتحاد التجار والحرفيين بمستغانم “طيفور محمد لحاج ” عن التدابير المتخذة على مستوى الاتحاد من اجل المساهمة في إدارة الأزمة الحالية الخطيرة التي تشهدها البلاد بانتشار وباء فيروس “الكورونا ” إذ أشار المنسق الولائي إلى لقاء مع والي مستغانم للتسريع في عملية تعويض باعة الخضر والفواكه بسوق “عين الصفراء ” المغلق كما أكد أن الاتحاد الولائي للتجار والحرفين يساهم بأداء نوعي في إعانة العائلات المحتاجة المتضررة من الأزمة ماديا منوها في ذات السياق بالحس العالي للمسؤولية الذي أبداه تجار وباعة انخرطوا في ثقافة الالتزام بتدابير الدولة للقضاء على الوباء الفتاك ودعم مختلف المؤسسات المعنية بالمواجهة المباشرة منهما الطواقم الطبية وأعوان الأمن والحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي

*كيف يتعامل اتحاد التجار والحرفيين بمستغانم مع الازمة الحالية ؟

*أشكر “يومية الوسط الجزائرية ” في البداية من خلالكم على هذا المجهود في نقل هموم النقابيين في أوضاع استثنائية تعيشها البلاد بانتشار خطير للوباء الفتاك فيروس “الكورونا ” وبالنسبة لتعامل اتحاد التجار والحرفيين بمستغانم فهي مستمدة من توجيهات القيادة الوطنية للاتحاد التي أبرقت رسالة رسمية باسم الأمين الوطني للاتحاد تؤكد استعداد الاتحاد للتضامن مع مختلف الفئات الفاعلة في الأنشطة التجارية من باعة وتجار ونشطاء في الخدمات إذ يعلم الجميع حدة الظروف التي تمر بها البلاد بعد ظهور الوباء الخطير فيروس “الكورونا ” فيؤكد الاتحاد وطنيا ومحليا انه مسخر للوقوف بجانب الباعة والتجار وأصحاب الأنشطة الحرفية إذ تتواجد لجان متابعة في هذا الموضوع بالذات وندرس الوضعية بالمستجدات الطارئة وأؤكد أننا سنبذل المجهود الضروري للوقوف بجانب المعنيين من خلال التدابير المنصوص عليها في هذه الظروف والتي تعبر عن قوانين الجمهورية إذ لايمكن ترك أصحاب الأنشطة الخدماتية والتجارية المتضررين من الأزمة في أحد أبعادها وحدهم في هذه الظروف الصعبة بل يجب مراعاة ظروفهم الخاصة وإيجاد صيغ دعم متاحة إلى حين الخروج من الأزمة الحالية .

*هل هناك تفاعل للتجار مع تدابير السلطات في مواجهة “الكورونا “

*لم يكن هذا متاحا بصراحة في الأيام الأولى التي ظهر فيها الوباء وتم تسجيل الحالات الأولى بمستغانم إذ وجدت السلطات والجهات الوصية مشاكل عديدة في إقناع مثلا باعة وتجار سوق “عين الصفراء ” بالعمل في مواقيت معينة غير أن قرار غلق السوق كان في صالح سكان الولاية ولم يكن هناك بدائل أخرى إذ يجب أن نحمي المواطنين من مخاطر محدقة فكان القرار سليما وفي وقته وبالنسبة لتعويض الباعة بالسوق فقد كان هناك لقاء أمر فيه الوالي بضرورة استعجال عملية تعويض باعة الخضر والفواكه النشطين عبر ممر “ترمواي ” ونرجو بعون الله أن يتحرك هذا الملف في أقرب الآجال لنعطي للباعة المعنيين أملا وافقا هاما في وضعية خاصة طرحت إمامهم وأؤكد أنني وبمعية الزملاء بالاتحاد سنبذل ما في جهدنا لتسوية العديد من المشاكل والانشغالات المطروحة لا نملك “خاتم سليمان ” كما يقال لكن لنا علاقة بحكم النشاط مع المؤسسات والجهات المسؤولة وسنعمل على إيصال رسالة الباعة المتضررين إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية .

*كيف يساهم الاتحاد في العمل التضامني في هذه الظروف الصعبة ؟

*الاتحاد الولائي للتجار والحرفين يعمل في الحقيقة على تنسيق جهوده مع مختلف الفعاليات النشطة في العمل التضامني كانت مؤسسات أو جمعيات وقد دعونا أصحاب المطاحن الكبرى والمؤسسات الخدماتية والصناعية التبرع بالمواد الأساسية وإعانة العائلات المتضررة من الجائحة وتسلم ضمن الإجراءات التنظيمية الإعانات لمديرية التضامن والنشاط الاجتماعي والعملية سمحت في الحقيقة بتحقيق نتائج باهرة وشخصيا أن أنشط خارج هذه القبعة النقابية أن صح القول في دعم المواطنين المحتاجين واعتقد أن دعم العائلات المحتاجة مسؤلية مجتمع قبل أن تكون مهام قطاع معين فالظرف وطني دقيق وخطير ويتطلب تضمان مؤسساتي ومجتمعي .

*ما هي رسالتكم للباعة والتجار في هذه الظروف الخاصة ؟

*أدعو من منبركم الإعلامي الهام الباعة والتجار إلى الانخراط في العمل التضامني والصبر على هذا الظرف الصعب الذي نتفهم أن أضراره على الحركية التجارية والاقتصادية عميق ونعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي يمكن على أساسها على الأقل تخفيف حدة المعاناة وأؤكد أن التزام الجميع بالحجر الصحي مع الرسائل المطمنئة التي بعث بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا بتجاوز مرحلة صعبة في الوباء كفيلة بإعادة الأمور كما كانت وبعودة حياة المواطنين إلى شكلها الطبيعي فأنا أرى أن كل الفئات الاجتماعية معنية اليوم بالالتزام وبالتضامن ولا يمكن على الإطلاق التفكير في المغامرة والانتحار على حساب مصلحة الوطن العليا التي تقتضي الحفاظ على أرواح المواطنين مهما كانت الخسائر والأضرار التي يمكن ان تعوض.

حاوره محمد مرواني