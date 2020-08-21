التضامن الجزائري مع انتفاضة الشعب المغربي

بقلم الدكتورة:حورية ومان أستاذة التاريخ بجامعة محمد خيضر بسكرة



قليلة هي المصادر والمراجع التي تناولت انتفاضة 20 أوت في جانبها المغاربي ويمكن القول أنها تكاد تكون منعدمة ويرجع ذلك لعدم توفر الشهادات الحية حول هذه الحادثة التاريخية. وكذلك اقتصار الباحثين والدراسيين وفاعلي الحدث على دراستها محليا دون التطرق إلى مجريات التنسيق الخارجي بين المقاومتين المغربية والجزائرية، لتوحيد الانتفاضة من اجل تجسيد مشروع الكفاح المغاربي المشترك. وهذا ما يجعلنا نطرح عدة تساؤلات حول هذا الموضوع. متسائلين هل كان هناك تنسيق بين المقاومتين المغربية والجزائرية لتوحيد هجومات 20 أوت 1955؟ وماهي أسباب هذه الهجومات في كل من الجزائر والمغرب؟ وإلى أي مدى جسدت هذه الانتفاضة مشروع وحدة الكفاح المغاربي المشترك؟

تماشيا مع إيديولوجية نجم شمال إفريقيا



اعتمد الشعب الجزائري في كفاحه من أجل التحرر على مساندة شعوب المغرب العربي، وذلك تماشيا مع إيديولوجية نجم شمال إفريقيا وإيمانا منها بأن تلك هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الاستعمار الفرنسي بأشكاله. وقد تجسدت مظاهر دعم ومساندة الثورة التحريرية لبلدان المغرب العربي في مسيرة تحررها العديد من المواقف والأحداث التاريخية وأحداث 20 أوت 1955 كانت ومازالت خير مثال لمساندة الشعب الجزائري للشعب المغربي في كفاحه من اجل التحرر ونيل الاستقلال. وبخصوص التنسيق بين المقاومتين المغربية والجزائرية لشن هجومات 20 أوت1955 في يوم واحد فلا توجد حقائق تاريخية تؤكد ذلك، غير أن مساعي التنسيق بين الطرفين كانت موجودة، فقد طرحت عدة تواريخ لتفعيل هذه الفكرة، وكانت المقاومة المغربية قد طرحت يوم 18 جوان 1954 كموعد لبداية المعركة المشتركة بين المقاومتين. وتذكر بعض الدراسات أن المحاولات الأولى لتوحيد المقاومتين ترجع إلى الجهود التنسيقية التي قام بها كل من علال الفاسي وأحمد بن بلة في القاهرة من أجل تفجير ثورة موحدة في المغرب والجزائر تتزامن مع الذكرى الأولى لنفي الملك محمد الخامس 20 أوت 1954 غير أن عدم ثقة بعض قادة المقاومة المغربية بأهمية هذا الاتفاق واعتقادهم بصعوبة قيام الجزائريين خوض المعركة ضد الاستعمار الفرنسي جعلتهم يترددون لتجسيد هذا الاتفاق واندلعت الثورة التحريرية دون تحقيق ثورة مشتركة، غير أن قيادة المقاومة المغربية استبشروا بالثورة الجزائرية وقاموا بتوسيع عملياتهم الفدائية وتيقنوا بإمكانية التنسيق مع قادة الثورة الجزائرية.

اجتماع جزائري مغربي في مدريد

وقد ذكر روني غالسيو في الصدد أن مجموعة من المناضلين المغاربة جزائريين ومراكشيين قرروا عقد اجتماع خماسي في مدريد جمع كل من ”عبد الكبير الفاسي وعبد الكريم الخطيب، وعبد الرحمن اليوسفي من المغرب، أما من الجزائر فحضر كل من أحمد بن بلة ومحمد بوضياف” واتفقوا على شن هجوم موحد ضد الاستعمار الفرنسي كما اختاروا موعد العملية العسكرية يوم 20 أوت 1955 كذكرى الثانية لنفي السلطان المغربي محمد الخامس. حيث قامت المقاومة الجزائرية في هذا اليوم بشن هجومات عسكرية في منطقة الشمال القسنطيني كمساندة وتضامنا مع الشعب المغربي الشقيق و لإعطائها دلالة مغاربية. غير أن الدراسات التاريخية تؤكد أن الفكرة الأولي لانتفاضة عشرين أوت في الجزائر ولدت في ذهن زيغود يوسف وهو الذي نقلها إلى مساعديه. المقربين للإعداد و للتنفيذ في مقدمتهم لخضر بن طوبال. إيمانا منه وقادة جبهة التحرير الوطني بالمنطقة الثانية. بحتمية العمل المسلح وضرورة مشاركة الشعب الجزائري بكل شرائحه في الثورة التحريرية. وقد شملت معارك عشرين أوت 1955تسعة وثلاثون عملية هجوم عبر كامل مناطق الشمال القسنطيني وكانت انطلاقتها على الساعة الثانية عشرة منتصف النهار. مستهدفة ألفين وخمسمائة وتسعة وثلاثون 2539 هدفا كمسرح للعمليات وكون هذه الأهداف تحتوي على معسكرات الجيش الفرنسي كما أن عدد سكانها من الأوربيين بلغ مائة وعشرون 120 ألف نسمة. وبهذا شملت كل أنواع العمليات الثورية بما فيها هجومات على معسكرات العدو وعلى ثكنات للدرك ومراكز الشرطة وحراس السجون والغابات وعلى مزارع المحتلين وضد أعوان العدو، يضاف إلى ذلك كل أنواع التخريب لأعمدة الكهرباء والهاتف وخزانات المياه والمنشآة الاقتصادية. كما شارك في هذا الهجوم مائة وخمسة وثمانون 185مجاهدا واثنتي عشر ألف 12.000 مواطن مدنيا متطوعا. مشكلين فرقا هاجمت المراكز الاستعمارية عبر الشرق الجزائري، وكانت الفرق مشكلة من الجنود بأسلحتهم المتواضعة، ومن العمال والفلاحين الذين نزلوا إلى المدن قاصدين تجمعات العدو شاهرين أسلحتهم في وجوههم ليبرهنوا للعالم بان مايجري في الجزائر وبأن الثورة الجزائرية هي ثورة شعبية ضد الاحتلال الفرنسي، ويفندوا مزاعم المستعمر وتظليلهم للحقائق.

ما قاله مالك بن نبي



وتعليقا حول هذه الأحداث قال المفكر الجزائري مالك بن نبي:” إن أول نوفمبر 1954 هو اليوم الذي فجرنا فيه ثورتنا بالنسبة إلينا لكن 20أوت 1955 هو اليوم الذي أعلنا فيه الحرب بالنسبة إلى فرنسا”. وقال الصحفي المؤرخ إيف كوريار مايلي: ” يعد هجوم 20أوت 1955 بالشمال القسنطيني المفصل الحقيقي بين الشعبيين الفرنسي والجزائري.”وقالت الكاتبة الشهيرة الاجتماعية الفرنسية جيرمين تيبو: ” بعد هجوم 20 أوت 1955 أيقنت فرنسا بأن بقائها في الجزائر أصبح في خبر كان”.

الأسباب والدوافع المحلية



أما الأسباب والدوافع المحلية التي دفعت زيغود يوسف لشن هجومات عشرين أوت1955نذكر البعض منها كمايلي:

إعلان السلطات الفرنسية لحالة الطوارئ بموجب قانون صوت عليه المجلس الفرنسي بالإجماع يوم 30-03-1955، وبمقتضى هذا القانون أصبح للسلطات الإدارية الفرنسية الحق في نفي وفرض الإقامة الإجبارية على الجزائريين، وأصبح المواطنين يحاكمون من قبل المحاكم العسكرية.

– تركيز الثقل في الأوراس وهو ما تطلب ضرورة التفكير في تنظيم هجوم خارج هذه المنطقة يعمل على نطاق الثورة وشموليتها ويضمن استمراريتها وانتظامها تحت قيادة موحدة هي جبهة التحرير الوطني.

– نقص الأسلحة وارتفاع طلبات التجنيد في جيش التحرير الوطني في نفس الوقت.

– إشاعات العدو بما لديه من إمكانيات حربية وإعلامية في كل الأوساط الجزائرية والفرنسية والدولية بعدم وجود ثورة في الجزائر وما هي إلا محاولات من قطاع الطرق ومن الخارجين عن القانون.

– شهدت الجزائر عهدا جديد من الإرهاب والفظائع الاستعمارية بعد تعيين جاك سوستال في 15 فيفري 1955 حاكما عاما للجزائر.

أربعة أهداف



أما أهداف هذه الهجومات كانت أربعة وهي:

– تخفيف الضغط الذي ضربه الجيش الفرنسي على منطقة الأوراس، مركز الثورة الحساس.

– تهديم سياسة الوالي العام الفرنسي جاك سوستال.

– توسيع الفكرة الثورية في الوسط الشعبي.

– الحصول على أسلحة العدو للنهوض قليلا بالحالة السيئة التي كان يعاني منها تسليح المجاهدين.

و إن من بين الأسباب والأهداف العديدة التي ذكرناها سابقا هناك أسباب أخرى دفعت بمهندس انتفاضة 20 أوت1955 زيغود يوسف لشن هجومات في هذا اليوم هو مساندته ودعمه لإخوانه في المغرب الأقصى في انتفاضتهم التي تزامنت مع الذكرى الثانية لخلع ونفي السلطان محمد بن يوسف، إلى مدغشقر وهذا يؤكد أن مبدأ الكفاح المغاربي المشترك وقضية توحيد بلدان المغرب العربي لم يغب عن ذهن القائد زيغود يوسف، فهو لم يفكر وجماعته على تحرير الجزائر وحدها خاصة وأن الجرائد والإذاعات الأجنبية كانت تطلعهم باستمرار عما كان يتعرض له الشعب المغربي من عمليات القمع في وادي زم، وفي نفس الوقت المعارك التي كان يخوضها جيش التحرير المغربي ضد قوات الاستعمار الفرنسي. فكانوا يخشون أن يشتد الحصار على المقاومة المغربية، وتفشل في استمرارية المقاومة ويحقق الاستعمار الفرنسي حلمه الكبير. وتذكر بعض الدراسات التاريخية أن زيغود يوسف هو من أراد شن هذه الهجومات تزامنا مع انتفاضة الشعب المغربي دون أن يتصل أو ينسق مباشرة مع قيادة الوفد الخارجي للثورة التي كانت وقتها مهتمة بمسألة التنسيق ووحدة الكفاح مع المغرب الشقيق. وذلك إيمانا منه بمبادئ وأهداف الثورة التحريرية التي صاغتها في مواثيقها وأدبياتها وقراراتها السياسية والعسكرية. وإذا كانت هجومات 20 أوت 1955 في الجزائر جاءت بعد تفكير وتحضير. فإن

الانتفاضة في المغرب

لم تكن كذلك على الرغم من تشابه الظروف والأوضاع بين البلدين في تلك الفترة. فالمقاومة المغربية لم تحضر نفسها للانتفاضة إلا في وقت متأخر حيث تم عقد لقاء يوم 18أوت 1955 ساده خلاف كبير بين عناصر المقاومة المغربية، ليس فقط حول تحديد يوم الانتفاضة، بل أيضا حول الأهداف المتوخاة من ورائها. حيث فضلت قيادة المقاومة المغربية في تطوان تجميد وتوقيف التحضير للثورة المسلحة حتى يتم الفصل في بعض المسائل والخلافات التي كانت مطروحة بين عناصر المقاومة وبعد مشاورات تم الاتفاق يوم 20أوت 1955 كتاريخ لشن هجومات واسعة ضد القوات الفرنسية في منطقة وادي زم وباقي القرى والمدن المغربية.

وذلك بتنظيم مظاهرات عنيفة انطلقت صباح يوم 20 أوت 1955 ودامت إلى غاية 23 أوت 1955شملت جميع أنحاء البلاد تكونت من جميع فئات الشعب المغربي من الشباب والنساء والأطفال جابوا أنحاء المدينة هاتفين بحياة السلطان محمد بن يوسف. وقد تخللت هذه الهجومات أعمال حرق وإتلاف لأملاك المعمرين ومصادمات في منطقة الأطلس والمدن الساحلية. أهمها تحطيم طائرة الجنرال دوفال Douval القائد الأعلى للقوات الفرنسية في المغرب. وقد كتب إدوار باهر حول الانتفاضة في كل من الجزائر والمغرب قائلا: ” لقد كانت أحداث العشرين أوت تعبيرا عن الاحتفال بالذكرى الثانية لإلقاء القبض على سلطان المغرب الأقصى وبينما شاهدت مدينة وادي زم، في البلد الأخر، تقتيل حوالي تسعين، أوروبيا، فإن العملية قد أخذت نفس الحجم تقريبا، في ناحية سكيكدة والعالية…”.

ما قاله الجنرال دوفال

وقد تنبأ الحاكم العام كرندفال Grandval بذلك ولتسوية الوضع طالب هذا الأخير من حكومته إقالة ابن عرفة وتكوين مجلس للعرش وتكوين حكومة إتلافية لتفاوض فرنسا حول علاقات جديدة ، وقبل 20 أوت بأيام قليلة صرح الجنرال دوفال Douval إلى بيير جولي P.July بمايلي: ” إنني اعرفهم وأحبهم (يعني المغاربة)، ولكنني أقول لك انه في حالة عدم تصرف فرنسا باستخدامها لقواتها فإننا سوف نصل إلى أمور ذات خطورة بالغة إنني أفضل أن أقوم ألان بقتل ألف من المغاربة على أن أكون مرغما على القيام بحرب يمكن أن تؤدي إلى ثلاثمائة قتيل”. وفي 18 أوت أرسل كرنفال Grandval برقية إلى مجلس الوزراء الذي كان سينعقد في نفس اليوم بباريس، جاء فيها مايلي:” إن الرؤوس ساخنة، وتنتظر انصراف السلطان مولاي عرفة يوم 19 أوت فالمغاربة يعتبرون بما أنه لم يتمكن من تشكيل حكومته في المدة التي خولت له من طرف الحكومة الفرنسية، فإن على هذه الأخيرة أن ترغمه على الانصراف.” وأضاف قائلا: ” إنني أتأسف شديد لكون الحكومة الفرنسية لا تولي أهمية لخطورة الموقف وإلى السرعة التي تتدهور بها الأمور”. ومن جهة أخرى قامت السلطات الفرنسية بأخذ كل الاحتياطات اللازمة من أجل وضع حد لانتشار العمل المسلح وضعت أجهزة أمنية بالمدن الكبرى، ظنا منها أن العنف ظاهرة حضرية بينما أغلقت المدن الصغرى والبوادي ولم تزودها بالقوات الضرورية استخفافا بكل ما يمكن أن يحدث بها.

توقعات السلطات الفرنسية

ولكن توقعات السلطات الفرنسية لم تكن في محلها لأن الانتفاضة المغربية انطلقت من أصغر منطقة في المغرب وهي منطقة وادي زم ومجاورها. وضمن الاحتياطات التي اتخذتها السلطات الفرنسية لمواجهة الانتفاضة المغربية ” طلبت في 19 جوان 1955 من قائد القوات الفرنسية بالمغرب بأخذ الأمور بجد والاستعداد لأي طارئ يحدث على الحدود المغربية الجزائرية، لاسيما نواحي وجدة وذلك بعد علمها بوجود نشاط بعض قادة الثورة الجزائرية وتنسيقهم مع قادة المقاومة المغربية”.وقد خلفت هذه الهجومات صدمة كبيرة للسلطات الفرنسية وكانت لها أثار إيجابية وأخرى سلبية على البلدين وفيما يتعلق بالآثار التي خلفتها في الجزائر فقد أظهرت الثورة في شعبيتها وشموليتها وتلاحمها الوثيق بمختلف الطبقات الجزائرية، كما أنها خففت من شدة الضغط العسكري على ولايتي القبائل والأوراس اللتين حشدت لها القوة الاستعمارية في ذلك الوقت، كل ما تملك من عتاد وجيش ظنا منها بان القضاء على الثوار بهذين المنطقتين هو القضاء على الثورة. ومن نتائجها أنها أزالت الرعب من الشعب الجزائري وأصبح الشعب متحررا من عقد الخوف والهيبة من الاستعمار. وفي جانب أخر كان رد فعل الاستعمار الفرنسي عنيف جدا حيث قام بارتكاب مجازر إنسانية. راح ضحيتها 12000 قتيل، مارس المرتزقة من الأوربيين طرقا بربرية ضد شعب اعزل، حتى أنهم استعملوا الرافعات الميكانيكية لجمع وردم جثث في ملعب سكيكدة. وحسب شهادة عمار بن عودة أن من أبشع ما قام به الاستعمار الفرنسي انتقاما لهجومات عشرين أوت هو ”حمل مواطنين في طائرات هيليكوبتير وقامت برميهم من السماء، وقالوا لهم : اذهبوا واستنجدوا بمحمدكم وبمسؤولكم ليحميكم”. وحسب شهادة أخرى لأحد شاهدي الحدث من الصحفيين الأوربيين أكد في تصريح له عن أحداث يوم 23 أوت 1955 قائلا: ”لقد صعدت بضعة كيلومترات عن المدينة -قصد سكيكدة إلى الجبال المتاخمة لها حيث قرى الجزائريين. وبمجرد أن بدأنا الصعود حتى فاجأتنا رائحة تدفع غلى التقيؤ. لقد كانت الرياح تحمل معها من جميع الجهات رائحة الجثث التي بدأت في التحلل”.

السياسة الإجرامية الفرنسية

وعلى الرغم من هذه السياسة الإجرامية الفرنسية في حق شعب أعزل والتي لم نذكر منها إلى أمثلة موجزة كانت هجومات نصرا و تتويجا رائعا للثورة التحريرية ولجيش التحرير والشعب الجزائري وللمغرب العربي. وما يؤكد ذلك شهادة روبيرت بارت Robert Barrat ” الذي عاش الأحداث في المغرب الأقصى وعندما أراد العودة إلى باريس مر بالجزائر العامة وذكر نتائج هذا اليوم في حديث مع كولونيل فرنسي الذي أكد له بان كل شيء انتهى وأن الأوروبيين سيرحلون في ظرف خمس سنوات…”. وبالنسبة لنتائج الهجومات في المغرب الأقصى يمكن القول أنها كانت أقل صدى للاستعمار الفرنسي وذلك بسبب تنبأ السلطات الفرنسية بإمكانية حدوث اضطرابات بمناسبة نفي الملك محمد بن يوسف. وما زاد اطمئنانها هي التقارير التي وصلتها من الجزائر خلال الأسبوع الذي سبق الأحداث، حيث كانت توحي بأن الجزائر تعيش حالة هدوء.

مدى نجاح هجومات 20 أوت

تؤكد هذه الإجراءات السياسية والعسكرية مدى نجاح هجومات 20 أوت في الجزائر والمغرب على الرغم من المجازر التي ارتكبتها في حق شعبي البلدين ويمكن القول أنها أكدت كذلك مدى فاعلية الكفاح المسلح المغاربي المشترك وأثره على الاستعمار الفرنسي حتى وإن كان هذا الكفاح بأساليب وتحضيرات بسيطة.

وفي الأخير يمكن القول أن هجومات الشمال القسنطيني ساهمت بشكل كبير في مساندة الكفاح المسلح في المغرب الأقصى في الوقت الذي كانت فيه فرنسا تمارس الضغوط السياسية والعسكرية لإخماد الكفاح المسلح في المنطقة، كما جسدت وحدة الكفاح المغاربي المشترك بدون تنسيق بين المقاومتين المغربية والجزائرية، وكان هذا بفضل الجهود التي قام بها مهندس هذه الهجومات زيغود يوسف الذي قام بتحقيق وتجسيد مالم تستطع تحقيقه وتجسيده القيادة السياسية الجزائرية و المغربية. و تعتبر هذه الهجومات خير دليل على احترام قادة الثورة الجزائرية لمبادئ الثورة التحريرية التي صاغتها في أدبيات الحركة الوطنية الجزائرية ومواثيق الثورة التحريرية التي كانت دائما تنادي وتؤكد أن تحرير الجزائر لا يكتمل إلا بتحرير بلدان المغرب العربي. ويظهر ذلك جليا في تطبيق زيغود يوسف لهذا المبدأ من خلال اختيار يوم انتفاضة عشرين أوت يصادف انتفاضة الشعب المغربي، بدون تنسيق مع قادة المقاومة المغربية، فقد حاول تجسيد تضامنه في أرض الواقع لإسماع العالم صوت الشعب المغربي والجزائري في أن واحد، وضرب مزاعم فرنسا وعملائها التي كانت تهدف لإفشال المخطط المغاربي في تجسيد ثورة مغاربية مشتركة من جهة، كما ساعد زيغود يوسف الوفد الخارجي الجزائري الذي كان يسعى دائما وراء تحقيق هذا الهدف من خلال لقاءاته بزعماء المغرب العربي. في إقناعهم بإمكانية تفجير ثورة مشتركة تجمع بلدان المغرب العربي من جهة أخرى.