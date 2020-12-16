التصميم تفكيرٌ مرئي

تصميم الغرافيك فنٌ مشبعٌ بالشغف والابداع وهو أكثر بكثير من مجرد التجميع أو الترتيب أو حتى التعديل لأنه يضيف قيمة ومعنى لك شيء، وقد أضاف معنى لحياة “عبدالنور محمودي” شاب يبلغ 19 ربيعا، وجد ذاته وسار نحو شغفه ودخل التصميم من بابه الواسع ليعمل مصمما في عدة دور للنشر. وفي هذا الحوار يحدثنا مصمم الغرافيك “عبدالنور محمودي” عن بداياته في هذا المجال والعراقيل التي تواجه المصممين وكذا سوق العمل في الجزائر.

∙ في البدايةِ حدثنا عن ولوجكَ إلى عالم التصميم الغرافيك.

عام 2016 كان عام البحث عن الذات، أردت أن أصبح شخصا مميزا أو أتميز بشيءٍ ما وأترك بصمتي فيه، كنت في أغلب الأحيان أشاهد تصاميم وأعمال لِفنانين وبدأت أشعر بأن هذا ما أريده حقا. في البدايةِ تواصلت مع بعض المصممين من أجل الاستفسار عن المجال، ولم أتلقى أي رد منهم “تفهمت الأمر طبعا”، ولكن حلمي أن أصبح مصمما جعلني دائما أفكر في المجال وأريد أن أتعمق فيه وأفهمه، بحثت عن البرامج وقمت بتثبيت الفوتوشوب على الحاسوب “لم تكن لدي أي فكرة عن أي أداة موجودة في البرنامج”، حتى بداية عام 2017 اتخذت قرارا نهائي هو أن أبدا بتعلم البرامج خطوة بِخطوة وبدأت بالفوتوشوب وشيئا فشيئا بدأت بالتعلم ومشاهدة دروس على يوتيوب وأتذكر عندما تعلمت أن أكتب اسمي بطريقة مميزة واختيار الألوان وغيرها عرفت حقا أن هذا هو شغفي وأنني في الطريق الصحيح وسأتطور مع الوقت والحمد لله تعلمت وعملت مصمم في أكثر من دار نشر.

∙ ما هي الصعوبات التي تواجهكَ في هذا المجال؟

الصعوبة الأكبر تتمثل في الإنترنت وهذا عائق كبير في حد ذاته يواجه كل مصمم في بلادنا إذ نعاني كثيرا من مشكلة نقص التدفق، لأننا دائما نعمل على مشاريع ذات حجم كبير وتستغرق وقتا طويلا لترفع على الإنترنت، آمل أن يتحسن مع الوقت.

∙ التصميم الغرافيكي تخصص يدرس في الجامعات كغيره من التخصصات، في رأيكَ هل هو موهبة فطرية أم مكتسبة؟

ليس بالضرورة أن تكون موهبة فطرية، ولكن يجب أن يكون لديك حب للمجال لكي تتطور فيه أكثر فأكثر ولا تتوقف ولا يكون هدفك هو المال فقط، لأن كل شخص هدفه المال سيتوقف عند الصفر ولن يتطور أبدا، لهذا هدفك الأول يجب أن يكون الفن والإبداع وأن تصبح مصمما تملك لمسة خاصة تميزكَ عن غيركَ وبعدها المال سيأتي وتتوفق في ذلك بإذن الله، والممارسة ثم الممارسة هي التي تصنعك وتجعلك تتطور أكثر فأكثر وكما قلت: ”الحب هو أساس كل شيء في هذا المجال إذا كنت تريدا حقا أن تصبح مميزا فيه”.

∙ ما هي المعايير التي تعتمد عليها في تصاميمكَ؟

التصميم هو التفكير المرئي لهذا أول عمل أقوم به جمع معلومات التصميم التي أحتاجها وكل فكرة أضعها على ورقة بيضاء أو مستند في الكمبيوتر وبعدها أبدأ بالبحث عن الصور وغيرها من الملحقات التي أحتاجها وأجمع أفكار وكل ما أريده وهذه المرحلة تدعى بِـ “التغذية البصرية ” أي مشاهدة أعمال كثيرة للمصممين المبدعين وتغذية البصر والعقل بالأفكار، وأبدأ برسم الأفكار على الورق وبعدها ترجمتها على برامج التصميم مع اللمسة الإبداعية الخاصة.

∙ هل تعتمد في تصميم غلاف الكتب على قراءة المحتوى؟

في بعض الأحيان أعتمد على قراءة محتوى الكتاب، ولكن في أغلب الوقت أعتمد على أخذ فكرة عامة أو ملخص للكتاب وأتواصل مع الكاتب، أن تصمم غلاف كتاب ليس بالضرورة أن تقرأه كاملا.

∙ ماذا عن سوق العمل في الجزائر؟

سوق عمل في الجزائر ضعيفة جدا، فالعميل الجزائري لا يملك ثقافة التصميم أو الدفع مقابل شعار أو غلاف، فيصل الأمر في بعض الأحيان أن يتواصل معك شخص من أجل تصميم ما ويسأل عن السعر وحين يخبره يرد عليك قائلا أن: “السعر غالي لمجرد تصميم وأنكَ تلعب بالحاسوب فقط ولا يقوم بجهد كبير”، لهذا يجب علينا أن نتثقف في هذا المجال قبل كل شيء.

∙ هل مجال التصميم مقتصر على إتقان المصمم لِبرامج الفوتوشوب؟

السؤال جيد ولكن سأوضح لكي المعنى أكثر، الشخص الذي يتقن أدوات البرامج ولا يملك الجانب الإبداعي سيبقى في مستوى متدني لهذا يجب عليه التطور أكثر، فأنا أعرف من يتقن البرامج أحسن مني ولكن دون إبداع وهذا يعني أنه يوجد من يتقن البرامج ولكن لا يملك لمسة إبداعية لهذا أفضل أن تكون لديك لمسة المبدع وتطور نفسك وتسعى للاطلاع والتميز في العمل والتجديد.

∙ إلى جانب تصميم الغرافيك أنت “مونتير” وسبق وحررت أفلام قصيرة. هل للتصميم علاقة لإتقانك المونتاج؟

التصميم مجال والمونتير مجال آخر، والتصميم ليس له علاقة لإتقاني المونتاج، لكن بالنسبة لي إذا كنت “مونتير” فمن الأحسن أن تتعلم التصميم لأنك تحتاجه في تصميم بعض الأفكار وإضافتها للمشروع الخاص بك، أنا مثلا عندما أعمل على أحد المشاريع في المونتاج أحتاج أن أصمم شيئا في مشروع العمل لذا أستعمل برامج التصميم ومن ثم أنقلها إلى برامج المونتاج وهذا أمر يساعدني كثيرا فأنا أرى إذا كنت مونتير عليك أن تساعد نفسك بالتصميم أيضا وبرامجه.

∙ ما النصيحة التي تقدمها لشخص يريد أن يبدأ في هذا المجال؟

نصيحة لكل مبتدئ في المجال اعتمد على الله ثم على نفسك، وعليك أن تعمل دائما ولا تتوقف كلنا بدأنا من الصفر وسر النجاح هو الاستمرارية “من أراد استطاع”.

محجوبة عبدلي