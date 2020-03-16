التشيك تقيد حركة السكان في أنحاء البلاد

أعلنت جمهورية التشيك، الاثنين، فرض قيود على حرية الحركة للسكان داخل البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، في تصريح صحفي، إن الحكومة قررت تقييد حركة السكان في عموم البلاد، لغاية 24 مارس/آذار الجاري بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأشار أنه يمكن للسكان الخروج من منازلهم فقط للذهاب للعمل أو شراء الغذاء أو الدواء فقط.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة التشيكية بلوغ عدد الإصابات 239، اثنتان منها في حالة خطيرة.

وفي 12 مارس/آذار الجاري أعلنت الحكومة التشيكية حالة الطوارئ في إطار الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس، حيث منعت الأجانب من دخول البلاد، والمواطنين من المغادرة .

وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا “جائحة”، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من “الوباء العالمي”، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الأحد، أصاب “كورونا” ما يزيد على 167 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.