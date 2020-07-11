التسيير يجب أن يكون في مستوى الوباء

طالب عضو اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا، محمد بقاط بركاني، ولاة الجمهورية للتحرك على أساس ما قررته الحكومة، مشددا أن تسيير هذا الوباء يجب أن يكون في مستوى الوضع.

كشف عضو اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا، محمد بقاط بركاني عن تسجيل خلل في تحويل المسؤولية على المستوى السياسي الإداري وكذا الصحي، داعيا ولاة الجمهورية للتحرك على أساس ما قررته الحكومة .

وشدد بركاني على ضرورة أن يكون التسيير في مستوى هذا الوباء، لافتا بأنه حينما نكون في حرب ضد الفيروس يجب أن نقوم بإعداد خطط حقيقية قابلة للتطبيق ميدانيا، خاصة أن هناك عدد من الاختلالات لأن منظومتنا الصحية كانت تعاني من وضعية صعبة من قبل على حد قوله .

ودق بركاني ناقوس الخطر بخصوص الزيادة المسجلة في عدد الإصابات على مستوى عدة ولايات من الوطن على غرار ولاية سطيف، قائلا :” استأنف سكانها غداة رفع الحجر المنزلي الذي كان مفروضا شهر رمضان نشاطاتهم دون احترام الإجراءات الاحترازية على مرأى ومسمع السلطات المحلية”.



إيمان لواس