الترخيص لتجار الهواتف النقالة بالنشاط خلال فترة الحجر الصحي

أكدت تعليمة صادرة عن الوزير الأول، اليوم السبت، أن رخصة النشاط بالنسبة لتجارة بيع الحواسيب والأجهزة الإلكترونية تعني كذلك الترخيص بتجارة بيع أجهزة الهاتف المحمول، وأنشطة شحن الرصيد الهاتفي وكذا إصلاح هذه التجهيزات.

وأوضح ذات المصدر أن كل نشاطات التسليم ومنها تلك التي تخص الـمبيعات الإلكترونية أو عن بعد مرخصة خارج مواقيت الحجر، مشيرا إلى إمكانية أن تشمل عمليات التسليم الـمواد التي تتولى تجارتها ذات الصلة الـمحلات التجارية التي شملها إجراء الغلق.