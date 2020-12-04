الترخيص بفتح 188 مسجدا إضافيا

قررت السلطات الولائية بالبويرة الترخيص بفتح 188 مسجدا يتسع لأزيد من 500 مصليا لأداء الصلوات الخمس بما فيها صلاة الجمعة تنفيذا لتعليمات السلطات العليا مؤخرا ، ويضاف هذا العدد إلى 108 مسجدا بسعة 1000 مصليا تم فتحها من قبل عبر ربوع الولاية ، وفي السياق دعا مدير الشؤون الدينية “ابراهيم تواتي” المصلين إلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا مع تعقيم المساجد قبل وبعد كل صلاة على غرار ما قام به المصلون والمشرفون على المساجد المفتوحة سابقا والتي شهدت إلتزاما تاما بالبروتوكول الصحي.

أحسن مرزوق