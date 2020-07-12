الترخيص باعادة فتح الفنادق بداية من الاسبوع المقبل

باشرت إدارة الفنادق بمختلف انحاء الوطن حملة تعقيم وتطهير واسعة استعدادا للعودة إلى النشاط بداية من الأسبوع المقبل على أكثر تقدير بعد غلق دام قرابة الأربعة أشهر بلياليها وذلك في انتظار قرارات مهمة للحكومة بالعودة الى الحياة العادية تدريجيا .

هذا وحسب مصدر من وزارة السياحة فان عملية فتح الفنادق سوف تنطلق مع نهاية الأسبوع مع شريطة احترام الوقاية ، هذا ويتزامن فتح الفنادق مع عودة نشاط النقل خلال الأسابيع المقبلة بعد أسبوع من الحظر الشامل وتوقيف للنشاط منذ17 مارس الماضي ، حيث من المنتظر ان يتم فتح محطات النقل البرية وخطوط المواصلات ، في انتظار الخطوط الجوية الجزائرية بعد تأخير كل الرحلات التي كانت مبرمجة هذا الاسبوع لاسبوع اخر للمرة الثانية، من جانب اخر تستعد وزارة الشؤون الدينية والاوقاف اعلان عن فتح المساجد ودور العبادة بصفة تدريجية خاصة بعد الدعوة الصريحة التي قدمتها نقابة الائمة.

هذا وحسب مصادر مقربة من وزارة السياحة فان العودة الى نشاط الفنادق والمطاعم ستكون بشروط دقيقة تسمح باحترام التباعد والشروط الوقائية .

م.ب