التدعم ب 21 مفتش رئيسي للشرطة لمكافحة الفساد

كشفت مصالح امن ولاية تلمسان أن جهازها قد تدعم 21 مفتش رئيسي للشرطة على رأسهم 04 إناث والذين أدو اليمين الدستورية نهار أول أمس بمجلس قضاء تلمسان وذلك لتمكينهم من أداء المهام المرتبطة بالضبطية القضائية كما ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية.

العملية جاءت تنفيذا لتعليمات الواردة عن مديرية الموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني، فيما يخص الترقية إلى سلك ضباط الشرطة رتبة ملازم أول لشرطة برسم سنوات 2018-2019 ،هذا وجاءت هذه العملية دعما للتحقيقات القضائية النوعية التي أطلقتها مصالح الأمن في العديد من قضايا الفساد ما يستوجب التكوين في مجال مكافحة الفساد بأنواعه المتشعبة.