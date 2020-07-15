التحول الرقمي ضرورة في عصر كورونا…..

بقلم حمروني إسماعيل متعامل اقتصادي

تعد “البيروقراطية” التقليدية العائق الأكبر أمام التنمية في الدول التي تنتهجها، ما حدا بالكثير إلى محاولة التخلص منها والثورة عليها باختصار مراحل الإنجاز وتفعيل التنظيم الإلكتروني ليكون أكثر فعالية ومرونة، والسماح بفتح مجالات التعاون والاتصال بين مختلف القائمين بالعمل الإداري في كل مكان.

وفي الجزائر “البيروقراطية” هي المسيطر على جزء كبير من العمل الحكومي لعقود، ما تسبب في عرقلة العديد من خطط التنمية، وترهل أجهزة الدولة، “البيروقراطية” – السبب في طول مدة الإجراءات الروتينية، إضافةً إلى عدم الاعتماد على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.

وبات من الضروري على الجهات الحكومية التخلي عن “البيروقراطية التقليدية” من خلال الرقمنة ، والإعتماد على منهج علمي بمعاير عالمية.

تتسابق الحكومات حول العالم في إٌقامة ما يطلق عليه الحكومة الإلكترونية أو الحكومة الرقمية. ففي كل منطقة من مناطق العالم من الدول النامية إلي الدول الصناعية المتقدمة، تضع الحكومات الوطنية والمحليات بها المعلومات الحرجة علي الخط المباشر، وتستخدم الآلية لتبسيط العمليات التي كانت معقدة من قبل وتتفاعل إلكترونيا مع مواطنيها.

والحماس الذي يصاحب هذا التوجه يأتي جزئيا من الاعتقاد أن التكنولوجيا الحديثة تحول الشكل السلبي الغالب في الحكومة الفعلية إلي الشكل النشط الإيجابي والتفاعلي مع المواطنين ومؤسسات الأعمال. ففي كثير من الأماكن، يري كثير من المواطنين أن حكوماتهم لا تستجيب لحاجاتهم الملحة بالقدر الكافي، وأن انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة ساهمت في تغيير النمط التقليدي للحكومة في توفير ووضع الخدمات المتعلقة أمام المواطنين.

والتعريف المنتشر للحكومة الإلكترونية أو الرقمية يتمثل في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساندة فعالية الخدمات الحكومية وتعاملها مع المواطنين بطريقة أحسن وأسهل، والسماح بالوصول إلي قدر أعظم من المعلومات، وجعل الحكومة ذاتها أكثر استجابة لرغبات المواطنين. وقد تتضمن الحكومة الإلكترونية إتاحة الخدمات عبر شبكة الإنترنت والويب، الهاتف ، مراكز المجتمع، الأدوات اللاسلكية أو نظم الاتصال الأخرى المتوافرة.

كما شاهد العالم في العقود الأخيرة تطورات تقنية متسارعة أثّرت على ميادين الحياة المتعددة كانت لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحظ الأوفر فيها، وظهر في علم الاقتصاد ما يسمى باقتصاد الرقمي، حيث أوجد حالة جديدة تماما خصت حياة وتطور مؤسسات الأعمال، كما أن هذه التطورات غيرت كثيرا بالمقابل من وجه المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وربطت المواطن وتلك المؤسسات بإختلاف تخصصاتها ضمن نسق إلكتروني متميز الاستخدامات سمي في الأدبيات المعاصرة بالحكومة الإلكترونية، والتي هي الوجه الأخر للحكومة التقليدية أي الحقيقية وتؤدي ذات المهام لكنها تعيش في الشبكات الإلكترونية وأنظمة المعلوماتية وتتميز بتبادل الوثائق وإجراء مختلف التعاملات إلكترونيا بدل الحكومة التقليدية التي تتميز بكثرة الأوراق والروتين والتعقيدات البيروقراطية، وأصبح هذا المشروع الرقمي العالي الاستخدامات من المرتكزات الأساسية المعوّل عليه في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإستجابة لهذه النزعة سارعت العديد من الدول إلى بناء حكوماتها الإلكترونية وكان ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الولاية الثانية للرئيس كلنتن وفي بريطانيا سنة 1999 وحكومة إمارة دبي خلال سنة 2000 وغيرها. وتأتي هذه الدراسة لتقدم عرضا عن الإطار المفاهيمي والتطبيقي للحكومة الإلكترونية، وتبرز الأوضاع الجديدة لمؤسسات الأعمال في ظل التحول إلى النمط الرقمي.

خلاصة القول، في حين أن العالم يفكر في كيفية إعادة بناء الاقتصاد المتدهور جراء كورونا عليه أن يأخذ في اعتبار التحول الرقمي، فمثلما قد لا يتكرر الوباء إلا مرة واحدة في القرن، فهذه الفرصة كذلك فلابد من اغتنامها.