التحول الديمقراطي، و رطائن النظام السابق

بقلم: الوليد فرج

يعتبر لقاء ما سمى بقوى الإصلاح الوطني ، من غرائب السياسة ، و وجه سمط من وجوه الممارسة السياسية لا سيما في ظرف التحول الديمقراطي ، ففية اجتمع ما لم لا يجتمع، و فيه التقت الحساسيات المؤسسة أساسا على التنافر ، فهل نحن أمام واحدة من كوابح التحول الديمقراطي ؟

بدأت تتشكل الموجة الثالثة في مياه بحر الديمقراطية ، على مستوى مركب الوعي السياسي ، الساعي إلى تأسيس مناهج وآليات التدافع نحو السلطة في العالم العربي ، على غرار ما سبقها من تحولات سياسية في أوروبا الجنوبية في بحر السبعينيات من القرن المنصرم.

كما يؤرخ مطلع الثمانينات من القرن ، لبداية عملية تغيير الأنظمة الحاكمة في أمريكا اللاتنية و التي استمرت حتى مطلع التسعينيات .

و بتفكك الاتحاد السوفياتي سنة 1989 ،شهدت أوروبا الوسطى و الشرقية تحولا سياسيا مذهلا .

ليبقى تذبذب و صعوبة عمليات التحول الديمقراطي في منطقة إفريقيا بكل بقاعها ، و التي تحركت في الفترة الممتدة من أوائل التسعينيات حتى وسط التسعينيات بطريقة متقطعة إلى غاية عام 2000 .

اتسمت عمليات تغيير النظم السياسية في جنوب أوروبا لا سيما في اليونان و البرتغال و اسبانيا ، بنوع من السرعة ، أفضى بعدها إلى إرساء أساسيات ديمقراطيات راسخة، بينما في تركيا، بقيت عملية التحول الديمقراطي يكتنفها البطيئ ، الذي لحق بالوضع في البرتغال و اليونان و اسبانيا ، لولا دافع إغراء الاندماج الأوروبي الذي كان حافزا مهما ، في تحريكها.

بالرجوع إلى الأوضاع الداخلية، و وصف آليات الحكم ، لهذه البلدان ، نقف على الاختلاف البيَّن لاتجاهات هذه التحولات ، ففي إسبانيا كان التحول مؤسسا على نوع من التوافق .

وشهدت البرتغال تحولاً فوضويا، تسبب فيه إلى حد كبير الانقسامات السياسية والأيديولوجية داخل الجيش. وفي اليونان، تفكك المجلس العسكري الهزيل بعد مرور سبع سنوات فقط من تقلد السلطة، مما أتاح إمكانية العودة ً سريعا إلى الحكم المدني.

بعد انقلاب سنة 1980 في تركيا،أشرف الجيش على التحول من الحكم الاستبدادي ثم عاد إلى ثكناته العسكرية مرة أخرى، وذلك بعد التأكد من تعزيز مكانته وتأثيره في الدستور. وقد تأسس شكل من أشكال الديمقراطية الموجهة عمل فيها الجيش كحكم غير منتخب، محددا قواعد اللعبة السياسية من وراء الكواليس. ولم يلبث أن تلاشى هذا الدور تدريجيا، وفي ذات الوقت سطع نجم الأحزاب السياسية ذات التوجه الإسلامي ليصلوا إلى سدة الحكم .

أن تغلغل النظم السابقة داخل المجتمع ، و السيطرة على مفاصله ، بأساليب مختلفة ، من قمع و تفكيك ، تعتبر التفسير الرئيسي للاختلافات التي طبعت التحولات التي حدثت في دول أوروبا الشرقية ، فقد كان عام اختراق النظم السابقة للمجتمع عامل تعطيل للتحول الذي جاء فوضويا ، كما شهدته بلغاريا و رومانيا ، عكس الدول التي اتيحت فيها سابقا للمجتمع المدني هوامش من التحرك و النضال كالمجر و بولندا ، فجاء التحول فيها شبه مرن .

يرصد الملاحظ ، ارتباط نضج المجتمع المدني دوره ، كآلية مهمة و عاملا رئيسيا ، في تشكل و إرساء دعائم الديمقراطية وتحديد آليات التحول الديمقراطي ، وهذا ما شهدت منطقة آسيا الوسطى وأجزاء من منطقة الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي بعد انهياره في المنطقة الشرقية ، ففي الغالب تتغلغل الأنظمة الشمولية ، في المجتمع و تتحكم في مساره ، من خلال فواعل المجتمع المدني .

ففي بلاد مثل المجر وبولندا، بدأت مجموعات المجتمع المدني والمجموعات المستقلة في اتخاذ خطوات جادة على طريق التطور قبل بدء المرحلة الانتقالية وتمكنت من أن تلعب دورا مهما في التفاوض على إجراءات التحول. وبالمثل كان لمؤسسات المجتمع المدني التي كانت تعمل في ظل حكم استبدادي في إندونيسيا والفلبين دور حيوي في تغيير النظام وتوفير دعم كبير لعملية التحول الديمقراطي .

قد تشارك في عملية التحول الديمقراطي ، كل فئات المجتمع و هيئاته و نشطائه من المجتمع المدني ، ويحدد اتجاه و مسار هذا التحول ، نضج المجتمع بكل مركباته السياسية و المدنية ، لا سيما في المنعطفات الأولى الحاسمة ، التي تسبق مَؤْسسة الدولة ، و تجسيد التحول إلى سلطات ديمقراطية نابعة من إرادة الشعب ، و تخضع لرقابته .

فهل يمكن أن يخضع النضال السياسي و الاجتماعي من أجل التحول الديمقراطي إلى التوأمة بين كل فواعل المجتمع ؟

هل تسمح أبجديات الديمقراطية إلى التوحد في مبادرات سياسية تجمع كل فواعل و نشطاء و مؤسسات المجتمع المدني ؟

هل هناك محاذير و موانع قانونية تمنع الالتقاء بين السياسي و النقابي و الجمعوي ؟

هل من البديهي السياسي أن يناضل و يبادر النقابي المدافع عن الحقوق الجماعية و المُرافع عن توفير بيئة عمل كريمة للفئة العمالية التي يمثلها ، بجوار السياسي الذي يناضل من اجل الوصول إلى السلطة ؟

ألا تعتبر العلاقة الوجدانية بين النقابي و مجموعة العمال التي اختارته ، مانعا منطقيا لممارسة السياسة ؟

هل الفصل بين السياسي و النقابي واقعي ؟ ألا تعتبر المزاوجة بينهما أحد بوائق النظام السابق ؟

ألا يعتبر لقاء المناضل الجمعوي مع السياسي معطلا لعملية التحول الديمقراطية ؟ و مجرد استغلال لفئة اجتماعية تناضل تطوعيا دون هدف سياسي ؟

ألا يعتبر اجتماع و التئام هذه الفئات معا ، فيما يسمى مبادرة قوى الإصلاح الوطنية واحدة من بقايا سلوكات النظام السابق ؟ و بائقة من بوائق الممارسة الديمقراطية ؟

هل يمكن بهذا العوز الثقافي السياسي ، أن نتحول ديموقراطيا ؟

هل الأولى أن نتحول حروقراطيا أم ديمقراطيا وهل نملك الآليات لذلك ؟